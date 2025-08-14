Desde el Estadio José María Minella, el viernes 15 de agosto por Radio Brisas , Aldosivi – Belgrano de Córdoba, por una fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Relata Eduardo Vignolio, comenta Justiniano.
Escúchalo por Criterio Online.
Aldosivi – Belgrano de Córdoba con Relato de Eduardo Vignolio
