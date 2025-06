“Le queda grande el cargo de senadora”, opinó Francos sobre Cándida López

Luego de terminar abruptamente su visita al Senado, el jefe de Gabinete consideró que el Congreso “no es lugar para manifestaciones de ese tipo”, en relación a que la opositora lo llamó “mentiroso”.

El día siguiente a haberse retirado intempestivamente de la sesión informativa en el Senado, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, opinó este viernes que a Cándida López “le queda grande el cargo de senadora”.

Molesto porque la legisladora de Unión por la Patria lo llamó “mentiroso”, el funcionario interrumpió su informe de gestión ante la Cámara alta. “La sesión se estaba desarrollando normalmente, por supuesto la oposición siempre cuestiona y es natural que así sea”, expresó.

En diálogo con radio Mitre, relató que la opositora lo llamó “mentiroso” y “la verdad que yo no miento, contesto desde mi posición política y con datos del Gobierno”, sostuvo.

Recordó que le pidió al presidente provisional, Bartolomé Abdala, que le pida a la fueguina que se rectifique, pero “el presidente no conseguía hacerla callar y seguía a los gritos. Entonces le dije al presidente que me retiraba y así pasó”.

“El Congreso no es lugar para manifestaciones de ese tipo”, consideró Francos, quien agregó que la senadora “no respetó” al Senado y “fue la responsable de que su bloque no tuviera las intervenciones”, dado que faltaban preguntar casi todos los senadores de UP que había anotados.

Consultado en torno a la ofensa que sintió y las duras palabras con las que habitualmente el presidente Javier Milei se refiere a los dirigentes opositores -y a veces hasta a aliados-, contestó: “Yo soy el jefe de Gabinete Guillermo Francos, no soy el presidente de la Nación. Yo cumplo con mi función y no voy a admitir que nadie me falte el respeto en ese lugar”.