China acusó en la ONU a Estados Unidos de haber iniciado la crisis nuclear iraní

“Algunos miembros del Consejo de Seguridad no hicieron más que acusar a Irán de violar sus obligaciones en materia de no proliferación”, sostuvieron desde Pekín

Estados Unidos inició la crisis nuclear iraní, afirmó el enviado permanente de China a las Naciones Unidas, en una reunión del Consejo de Seguridad.

China señaló que algunos miembros del Consejo de Seguridad no hicieron más que acusar a Irán de violar sus obligaciones en materia de no proliferación, en un intento por justificar las acciones militares de Israel y Estados Unidos, afirmó Fu Cong, representante permanente de China ante las Naciones Unidas.

“En este sentido, China desea recordar esos países los siguientes hechos básicos: fue precisamente Estados Unidos quien dio inicio a la crisis nuclear iraní”, afirmó el diplomático chino.

Fu recordó que Estados Unidos se retiró unilateralmente del acuerdo nuclear con Irán en 2018, restableció y endureció las sanciones unilaterales contra Teherán e impuso una campaña de “máxima presión” que impidió al país beneficiarse de los incentivos económicos del pacto, forzándolo así a reducir sus compromisos.

“Una vez más, Estados Unidos, a costa de su propia credibilidad, lanzó ataques militares contra instalaciones nucleares iraníes, socavando el proceso de negociación que él mismo inició, lo que llevó la cuestión nuclear iraní a otro punto muerto y provocó una escalada abrupta de la situación regional”, afirmó.

La sinceridad de Irán en la resolución de la crisis nuclear debe ser valorada, afirmó el embajador chino.

Hasta la fecha, Irán sigue cumpliendo con sus obligaciones en materia de no proliferación nuclear y aplicando el acuerdo de salvaguardias amplias.

Irán declaró en repetidas ocasiones que no pretende desarrollar armas nucleares, aseveró Fu.

“Teherán llevó a cabo varias rondas de negociaciones profesionales y pragmáticas con Estados Unidos de manera constructiva y nunca abandonó sus esfuerzos diplomáticos”, destacó el funcionario, según un amplio informe de la agencia oficial de noticias china, Xinhua.

Sin embargo, algunos países, citando de manera parcial el informe del director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) e ignorando los aspectos positivos de la cooperación de Irán con el organismo, presionaron para que la Junta de Gobernadores de la OIEA adopte una resolución sin las consultas adecuadas.

Esto puso en peligro el clima de diálogo y agravó la tensión y la confrontación, afirmó.

“Esos países deben reflexionar seriamente sobre las consecuencias adversas de su actuación irresponsable”. Israel y Estados Unidos, alegando “posibles amenazas futuras”, recurrieron al uso de la fuerza contra Irán, lo que supone una grave violación del derecho internacional y de la soberanía de Irán.

Atacar las instalaciones nucleares iraníes que están bajo las salvaguardias de la OIEA sienta un mal precedente que amenaza el régimen internacional de no proliferación y China, una vez más, condena inequívocamente esta acción, afirmó Fu.

Los actos mencionados también socavaron los esfuerzos diplomáticos para resolver la cuestión nuclear iraní y crearon un alto grado de incertidumbre sobre la aplicación de la Resolución 2231 del Consejo de Seguridad.

Pidió una solución negociada

China está profundamente preocupada, concluyó Fu el análisis de las causas de la crisis para ocuparse luego de solicitar que se retoe el camino de una solución política a la cuestión nuclear iraní.

China considera que aún hay esperanzas de alcanzar una solución pacífica a la cuestión nuclear iraní, ya que no se agotaron las vías diplomáticas, insistió.

“Es necesario que todas las partes saquen lecciones de la crisis, reanuden el diálogo en condiciones de igualdad y promuevan el regreso a la vía de una solución política”, expresó.

Fu insistió en que “las partes interesadas deben adoptar medidas prácticas para evitar que la situación se agrave de nuevo”.

“Mientras tanto, la comunidad internacional debe hacer esfuerzos para calmar la situación y promover el diálogo y la negociación”, subrayó.

A fin de equilibrar los objetivos de no proliferación nuclear y el uso pacífico de la energía nuclear, pidió a Irán que siguiera cumpliendo su compromiso de no desarrollar nucleares y que todas las demás armas partes respetaran plenamente el derecho de Irán al uso pacífico de la energía nuclear como estado parte del Tratado de No Proliferación.

Al asegurar que China apoya todos los esfuerzos para relanzar las negociaciones, Fu Cong planteó que el Consejo de Seguridad debe desempeñar un papel constructivo en la asistencia a las partes en la construcción de la confianza, la reducción de las diferencias y la creación de condiciones favorables para la reanudación de las negociaciones.

Los países relevantes deben abandonar la práctica de amenaza con activar “el mecanismo de reacción inmediata” para las sanciones contra Irán en cada momento, ya que esto solo agravará las tensiones y confrontaciones y pondrá en peligro los esfuerzos diplomáticos, apuntó.

“Una solución adecuada a la cuestión nuclear iraní tiene una relación directa con la autoridad y la eficacia del régimen internacional de no proliferación y es crucial para la paz y la estabilidad en Medio Oriente”, enfatizó Fu.

Y completó: “En la actualidad, la situación en la región se encuentra en una coyuntura crítica y crucial. China pide a todas las partes que actúen con un mayor sentido de urgencia y responsabilidad para reducir las tensiones y reanudar las negociaciones lo antes posible”.

Como miembro permanente del Consejo de Seguridad y parte en el acuerdo nuclear de Irán, China mantendrá una posición objetiva e imparcial, fortaleciendo la comunicación y la coordinación con todas las partes, creando sinergias y defendiendo la equidad y la justicia, con el fin de desempeñar un papel constructivo en el restablecimiento de la paz en Medio Oriente y promover una solución política a la cuestión nuclear, agregó.

Seguridad para ciudadanos chinos y taiwaneses

Por otra parte, China anunció que hará todo lo posible para ayudar a evacuar a los ciudadanos chinos, incluidos los de Taiwán, afectados por el conflicto en curso entre Israel e Irán.

La embajada china en Israel emitió avisos para que los ciudadanos chinos, entre ellos los residentes en Taiwán con un documento de viaje de la parte continental, se registren con el fin de recibir asistencia de evacuación ante el aumento de las tensiones regionales.

Zhu Fenglian, portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado, afirmó en una conferencia de prensa que algunos compatriotas taiwaneses ya fueron reubicados de manera segura en países vecinos desde el estallido de los enfrentamientos.

“Siempre hemos tendido la mano en la primera oportunidad a los compatriotas taiwaneses afectados para brindar la asistencia necesaria, ya sea en desastres naturales, como tifones y terremotos, o evacuaciones de emergencia relacionadas con la guerra”, señaló Zhu.

A los compatriotas de la isla afectados que buscan ayuda se les recomienda comunicarse con la embajada o el consulado de China más cercano, o que llamen a la línea directa de protección consular 12308 del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, disponible las 24 horas.

