¿Cómo mejorar en juegos de casino como el blackjack?

Los casinos online se han vuelto muy populares en los últimos años, ofreciendo una actividad divertida, emocionante y cómoda. Gracias a la tecnología, ya no hace falta salir de casa para disfrutar de los juegos, y solo se necesita una conexión a internet y un dispositivo compatible.

Justamente el principal atractivo de estas plataformas es el abundante catálogo de juegos que se puede encontrar. Hay múltiples categorías, y numerosos títulos dentro de cada una de ellas, diferenciándose en estilos, temáticas o reglas.

Si bien es cierto que se trata de juegos de azar, y la suerte tiene un papel fundamental en los resultados, existen formas de mejorar como jugador e incrementar las probabilidades de victoria. A continuación, te vamos a contar cómo hacerlo.

La influencia del jugador en los juegos de casino

Como dijimos, el azar se lleva la cuota más importante en los resultados de una ronda o un giro en los casinos online. La suerte debe acompañarte para poder lograr jugadas exitosas. Sin embargo, también es cierto que la influencia del jugador existe.

No obstante, esto no ocurre en todos los juegos. Por ejemplo, las tragamonedas son el juego más popular y numeroso, pero el usuario tiene nulo control sobre las partidas. Más allá de elegir el tamaño de la apuesta y hacer clic en el botón de inicio, no tiene ningún otro papel.

En cambio, en los juegos de mesa como el blackjack, el póker o la ruleta, hay más posibilidades de influir en los resultados. Para ello, hay que tener presente una serie de consejos.

Aprender las reglas básicas antes de empezar jugar

Parece algo obvio, pero el primer paso para poder lograr buenos resultados es aprender las reglas del juego. Para muchos, es emocionante ir aprendiendo con la práctica. El problema es que para jugar en los casinos online, se necesita saldo real. Por ende, poner en riesgo tu dinero por no leer las reglas de antemano es innecesario.

Tampoco hace falta volverse un experto, pero hay que manejar los conceptos principales. Si vas a jugar al blackjack, debes saber que el objetivo es conseguir 21 o la cifra más cercana, sin pasarse. Al mismo tiempo, tendrás que vencer al dealer. Hay otros elementos básicos, como las etapas de apuestas, como se reparten las cartas, y qué opciones tienes en cada partida.

Una vez que sepas las reglas básicas, podrás empezar a jugar. Ahí sí irás acumulando experiencia, y todo será mucho más fácil.

Prueba las versiones demo para conocer distintos juegos

En los casinos online, los catálogos de juego son muy extensos. Hay una gran variedad de juegos, que se dividen en distintas categorías para que sea más fácil la búsqueda y navegación.

Dentro de cada categoría, se pueden encontrar muchas opciones de un mismo título general. Por ejemplo, los títulos de blackjack siguen las reglas básicas, y luego se diferencian por la temática, el estilo de juego, o incluso alguna regla especial que se añade. Si te interesa este juego particular, puedes encontrar más información en askgamblers.com.

Existe un formato muy interesante, que permite probar los juegos sin necesidad de apostar dinero real: las versiones demo. Una demo es una versión de práctica, que te permite probar un juego sin correr ningún riesgo. Cómo son gratuitas, tampoco entregan ningún tipo de premio, pero ese no es el objetivo.

Con las versiones demo, podrás probar un juego y conocer cómo son sus funciones, sus características, sus reglas y su temática. Así, podrás decidir si te gusta, para pasar a la versión real con apuestas verdaderas, o si prefieres seguir buscando otro título. Durante el proceso de búsqueda y exploración, podrás seguir divirtiéndote, ya que estos juegos son iguales a su versión completa, salvo por los premios.

Estrategias de nivel general y avanzadas

Si te interesa llevar tu experiencia a un nivel más avanzado, existen muchas estrategias que puedes estudiar y aprender, para luego implementar durante tus partidas.

Todo depende del tipo de juego que más te guste. Por ejemplo, la ruleta es uno de los juegos con mayor cantidad de estrategias posibles, que tienen que ver con los tipos de apuestas y la forma de cubrir la mesa. Existen sistemas como La Martingala, Labouchere, Fibonnaci, D’Alembert, entre otros.

En el caso del blackjack, se presentan escenarios teóricos para aplicar en base a las cartas que tengas. Por ejemplo, qué tipos de manos son blandas y cuáles son duras; cuando pedir carta en base a tu suma actual y la carta mostrada por el crupier; cuando dividir las cartas iguales y cuando no; la importancia del As para sumar 1 o 10, etc.

Lo importante de las estrategias del blackjack es que no solo toman en cuenta las cartas propias, sino también las cartas del crupier. Esto hace que sea más complejo al momento de estudiar.

Luego, existen estrategias de nivel avanzado, donde se especifica qué hacer ante cada escenario en particular. Sin embargo, esto ya resulta muy complejo para jugadores casuales, que buscan divertirse. La teoría de niveles más altos está reservada para apasionados de un juego, que disfrutan al máximo del esfuerzo que conlleva.

Aprender a manejar el saldo

Así como es importante mejorar las probabilidades de ganar, también lo es reducir los márgenes de derrota. Para ello, es importante aprender cómo controlar el aspecto financiero del juego.

Una gran idea es crear un presupuesto, y cumplirlo al pie de la letra. Esto te permite separar dinero destinado para el ocio, y que no interfiera con los gastos de tu vida cotidiana.

A su vez, es importante que sepas manejarte con los rangos de apuestas en los juegos. Por ejemplo, si juegas con un saldo de $1000, no es aconsejable realizar apuestas de $300 o $500. Estarás en grandes riesgos, y una sola derrota te hará perder gran parte de tu saldo.

Por eso, una estrategia interesante es realizar apuestas en forma de porcentaje sobre tu saldo. Esto te permitirá aumentar o disminuir el valor, disminuyendo los riesgos.