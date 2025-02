Comienza el Torneo de Voley “Luis Maria Zuleta”

Este fin de semana se desarrollará el Primer Torneo de Voley “Luis Mario Zuleta”, organizado por la Municipalidad de Dolores y Unilivio.

A continuación compartimos la programación de hoy sábado:

ZONA A

12:30

– CAI A vs. CAI B (Cancha CAI)

– Social vs. El Rejunte (Cancha Social)

14.30

– El Rejunte vs. CAI A (Cancha CAER)

– CAI B vs. Social (Cancha CAI)

16.30

– CAI vs. Social (Cancha Social)

– El Rejunte vs. CAI B (Cancha CAER).

ZONA B

13.30

– Centro Basko vs. 12 de octubre (Cancha Social)

– CAER vs. CAI C (Cancha CAER)

15.30

– 12 de octubre vs. CAER (Cancha CAER)

– CAI C vs. Centro Basko (Cancha CAI)

17.30

– Centro Basko vs. CAER (Cancha Social)

– CAI C vs.12 de octubre (Cancha CAI)

Las semifinales y finales se jugarán mañana domingo entre las 10 y 12 horas.