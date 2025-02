El Gobierno echó al titular de ANSES y ya tiene reemplazo: asumirá Fernando Bearzi

La decisión habría sido tomada luego de que el ahora exfuncionaria hablara de la posibilidad de llevar a cabo una reforma previsional antes de fin de año.

El gobierno nacional le pidió la renuncia al titular de ANSES, Mariano de los Heros, y en su lugar asumirá Fernando Bearzi. Así lo anunciaron el vocero presidencial, Manuel Adorni, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, a través de sus cuentas de X.

“En el día de hoy, se solicitó la renuncia del titular de ANSES, Dr. Mariano de los Heros. Asumirá el cargo de director ejecutivo Fernando Bearzi, quien hasta la fecha se desempeñaba como subdirector”, indicó la funcionaria.

El presidente Javier Milei desvinculó a De los Heros, luego de que el ahora exfuncionario pusiera en consideración la posibilidad de llevar adelante una reforma jubilatoria antes de fin de año. Entrevistado por el periodista Antonio Laje en el canal A24, el mandatario dejó en claro que no habrá una reforma previsional en el corto plazo. “Eso no está en carpeta, eso corre por cuenta del titular de ANSES. Eso no es lo que está en carpeta. Es decir, hasta que usted no arregle el problema laboral, no puede ir con el tema previsional”, aseguró Milei, y explicó que antes de abordar una reforma jubilatoria es necesario solucionar los problemas del mercado laboral.

Sobre la salida de De los Heros, Milei habló por Radio Rivadavia tras conocerse la noticia, en el pase de programas entre los periodistas Jonathan Viale y Cristina Pérez. “Lo eché porque no tenía por qué hablar de un tema que no está en agenda. ¿A título de qué?”, se preguntó el Presidente, molesto. Y remarcó una vez más: “La reforma previsional no puede pensarse si antes no se arregla la cuestión laboral. Tengo el 40% del segmento de la mano de obra en el sector informal. Es un disparate, primero tengo que corregir los desequilibrios que nos dejó el kirchnerismo cuando nos robaron las jubilaciones”.

Sonia Cavallo, afuera

Este lunes, Milei, también le pidió la renuncia a Sonia Cavallo, hasta ahora embajadora argentina ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), e hija del exministro de Economía, Domingo Cavallo. Después de las duras críticas de Milei hacia su padre, el vocero presidencial Manuel Adorni confirmó la decisión a través de sus redes sociales. “Por decisión del Presidente de la Nación, Sonia Cavallo deja de ser la embajadora argentina ante la OEA”, escribió Adorni en X.