Espert y una nueva “rebelión fiscal”: llamó a no pagar tasas municipales en la Provincia

“Los vecinos tienen que juntarse, no pagar e ir a la Justicia si no reciben un servicio por las tasas municipales que pagan”, afirmó el diputado libertario. Su propuesta está en línea con la intimación de Caputo a los municipios.

El diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert llamó este jueves a no pagar las tasas municipales en la provincia de Buenos Aires, y por las que el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, intimó a los municipios.

“No deberían existir las tasas municipales porque los municipios ya reciben plata de la provincia por coparticipación. Pero ok, existen. Lo que los vecinos tienen que hacer es juntarse, no pagar e ir a la Justicia si no reciben un servicio por las tasas municipales que pagan”, escribió el libertario en su cuenta de X.

El año pasado, en el congreso de Maizar, Espert -quien es también productor agropecuario- había llamado a una “rebelión fiscal”: “Tiene que haber un principio de correspondencia entre lo que se cobra y la contraprestación de servicio que reciben. Comiencen una revolución en los municipios, en los lugares donde los intendentes no den una contraprestación. Empecemos una rebelión fiscal. Si no pagamos las tasas se caen: empecemos, y solo eso nos va a llevar a una autonomía provincial y municipal”.

Esa “rebelión” es, según se explayó, a favor de un “Estado chiquitito que esté solo para las cosas esenciales”. “El Estado está para eso, para salvar al pueblo de las catástrofes que puedan pasar”, insistió.

Antes había dicho en Radio Mitre que “[el gobernador bonaerense, Axel] Kicillof ha generado un impuestazo fenomenal, pero nunca le alcanza. ¿Es un vampiro dentro de un banco de sangre? ¿Mastica plata? El aumento de patentes, del Inmobiliario Residencial y del Inmobiliario Rural no hay que pagarlo. Y eso no es rebelión fiscal al pedo, sino rebelión fiscal con sentido común”.

“Ilegales y arbitrarias”

El miércoles se conoció que el ministro de Economía nacional, Luis Caputo, envió una carta a los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño “en la que se les solicitó que implementen medidas” para que los municipios deroguen tasas municipales.

En el texto, el titular del Palacio de Hacienda amenaza descontar esos montos de los fondos coparticipables que la Nación envía a las provincias.

Caputo apuntó a aquellas tasas “que su valor no guarde proporcionalidad con el costo de la prestación del servicio, caracterizándose por ser ilegales y arbitrarias”, aunque no precisó casos puntuales.