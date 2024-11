Biodiesel: Los productores bonaerenses aceptan por primera discutir una nueva ley

Aceptaron una convocatoria del gobierno nacional, pero a la vez advirtieron por la crisis que atraviesa el sector. Precisaron que, hoy, el precio no cubre los costos de producción. Reclamaron una reunión con las autoridades.

Los productores bonaerenses de biodiesel, reunidos en la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), aceptaron por primera vez discutir una nueva ley para regular el funcionamiento del sector, pero a la vez advirtieron al gobierno nacional por la crisis que atraviesan.

“Celebramos la voluntad del gobierno nacional de debatir cambios en la Ley de Biocombustibles incluyendo a todos los miembros de esta industria y manifestamos nuestra voluntad de aportar los elementos necesarios para que la misma además de potenciar el crecimiento del sector garantice la seguridad jurídica de quienes ya invirtieron con el marco legal vigente y llevan adelante una actividad productiva de alto impacto positivo para el país, su industria, el empleo, el desarrollo regional y el medioambiente”, indicó la CEPREP en un comunicado.

Los productores de la provincia explicaron que consideran “que cualquier modificación a la Ley 27.640 de Biocombustibles debe considerar el interés de todos los actores de la cadena de valor y de las provincias productoras de biocombustibles; y debe garantizar los mecanismos para el crecimiento del sector sin producir asimetrías en favor de los grupos concentrados en detrimento de la supervivencia de las pymes”.

A la vez, advirtieron que “es muy importante que mientras se discuten las modificaciones y como señal fundamental para los empresarios que han invertido y que invertirán en nuestro país se cumpla con la Ley de Biocombustibles 27.640 actualmente vigente y que por ende se publique un precio de comercialización del biodiesel acorde a los costos de producción que permita retomar la actividad y el abastecimiento normal de biodiesel”.

Desde CEPREB explicaron que “el precio no solo no cumple con lo establecido por la ley vigente sino que no cubre los costos de producción y por ende empuja a la parálisis del sector que viene y no puede continuar produciendo a pérdida para seguir abasteciendo el mercado local. La incidencia del precio del Biodiesel en el valor del surtidor es mínima y más aún contemplando los aumentos que los combustibles fósiles han experimentado a lo largo del año.”

Finalmente, la Cámara, que nuclea a más del 60% del Biodiesel doméstico de la Argentina, recordaron que “estamos solicitando hace un tiempo la posibilidad de tener una reunión con las autoridades para manifestar nuestro interés en colaborar de forma activa con el proyecto de modificación de la ley de Biocombustibles y buscar soluciones a la problemática del precio regulado actual que paraliza la actividad”.