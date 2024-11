“Primero discusiones, ni berrinches ni tuits”, indicó Kreplak sobre gestión hospitalaria y desregulación de medicamentos

“El Estado nacional lo que debe hacer es regular los precios para que sean accesibles o permitir el ingreso de otros mercados que reducen el precio de su escala”. precisó.

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, habló de lo “inviable” que sería traspasar la gestión hospitalaria a las provincias de centros sanitarios modelo en el país, y pidió al gobierno nacional discusiones serias, teniendo en cuenta las leyes y convenios firmados. Asimismo, se refirió a los alcances de una desregulación en el mercado de medicamentos, tras la chicana que le hizo la expresidente Cristina Kirchner al presidente Javier Milei en el 11º Encuentro Nacional de Salud.

En diálogo con Radio con Vos, Kreplak explicó que “es muy complejo”, el traspaso de la gestión hospitalaria a la órbita provincial, ya que “algunos son hospitales muy grandes”, y puso como ejemplo El Cruce, de Florencio Varela, que tiene un 70% del presupuesto de Nación 30% de Provincia, o el Posadas, en condiciones similares, hospital “de referencia”, donde además se realizan programas de capacitación y trabajo a distancia.

“El ministro señaló que “ya tenemos responsabilidades, leyes, acuerdos, convenios, trasladarlos a la Provincia sin recursos no se puede, y en todo caso, de ser trasladados con recursos, habría que tener una discusión muy grande, respecto de qué modelo de país queremos, eso se discute en el COFESA (Consejo Federal de Salud), por eso necesitamos primero discusiones, no berrinches ni tuits”.

Kreplak añadió que “la otra idea, que es traspasar a los hospitales a una empresa de salud para los gestione”, modelo que a su criterio “ha fracasado en el mundo”, es creer que esa empresa va a poder gestionar como una clínica sin recursos, lo cual “no es viable”.

En esa línea, criticó: “Esto es salud, y en salud las cosas no se pueden revolear de un día para otro”.

Debate por la desregulación de medicamentos

Tras la chicana que lanzó Cristina Kirchner en el 11º Encuentro nacional de Salud que se desarrolló en Rosario, Kreplak analizó que los medicamentos en el país subieron sus precios 100% por encima de la inflación y que, en esa ecuación, cayó el consumo un 30%.

Cristina Fernández, con vehemencia, lanzó el sábado: “Milei, ya que sos tan guapo, desregula los medicamentos a ver si te animás”.

Consultado sobre esos dichos, el ministro bonaerense remarcó: “Lo que plantea Cristina, conociendo muy bien cómo funciona el sistema de salud, es que este Gobierno tomó medidas que hicieron que aumenten mucho los remedios, sin regulación. Cuando el Estado no regula y no hay posibilidad de que el sector farmacéutico sea regulado por el mercado, se sabe que hay gente que no va a poder comprar”.

Asimismo, Kreplak hizo alusión a la existencia de mercados de medicamentos mucho más baratos, que el país en este momento no tiene en cuenta, como China, India y Pakistán, cuyos productos están aprobados por los entes reguladores de Estados Unidos y la Unión Europea, no como ocurría diez años atrás.

“Argentina tiene uno de los costos más grandes del mundo, si se va a desregular, existen mercados mucho mas baratos, China, India, Pakistán, que ya están aprobados por países de alta vigilancia como EE.UU., Inglaterra, Alemania”, planteó el ministro, al tiempo que aclaró que las provincias no pueden hacerse cargo de revisar que todos los medicamentos sean seguros para la población.

“El Estado nacional lo que debe hacer es regular los precios para que sean accesibles o permitir el ingreso de otros mercados que reducen el precio de su escala. No podemos permitir que los pacientes de PAMI no puedan pagar los medicamentos, es gravísimo”, aseveró, y recordó el programa Remediar y la Ley de Genéricos impulsados en la gestión de Cristina Fernández.

“Los medicamentos en Argentina son un bien social, la salud es un derecho y el Estado tiene que garantizarlo”, ratificó el ministro bonaerense.