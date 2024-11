Joaquín Alam participó de la Final de los Juegos Bonaerenses

El dolorense Joaquín Alam participó en Mar del Plata en la edición anual de los Juegos Bonaerenses en la categoría Sub 14 masculina de ajedrez, en representación de nuestra localidad y de toda la región; en su debut a este tipo de ritmos (60’+30”) sus buenos resultados le permitieron enfrentar a los jugadores de mucha envergadura, lo que se observa con claridad en la tabla que acompañamos, disputando contra varios de quienes obtuvieron las colocaciones de privilegio; el puntaje Bucholz de desempate de Joaquín fue el superior de todos los 16 participantes. Luego de merodear siempre las mesas superiores, el dolorense cayó en sus dos últimos encuentros, con lo cual quedó ubicado en la 9ª colocación con 2½ puntos sobre los 6 posibles del sistema suizo.

Sin duda que ha sido una performance para destacar para un joven con escasa experiencia a este nivel, lo que le servirá para futuras competencias. Gustavo Navarro representó al ajedrez como profesor municipal.

Se observaron también muy buenas actuaciones de los jugadores de la zona, repetidos visitantes de nuestra ciudad : En adultos mayores de 60, el pinamarense Héctor Walsh obtuvo la 3ª ubicación con 4 puntos [4-0-2], justa donde el chascomunense Guilermo Cerimele se colocó 5º con 3½ [3-1-2]. En sub 18 femenino la madariaguense Rosa Echandía, alumna de Maximiliano García Quiroga, en su tercera participación en los JJBB salió 5ª con 3½ [3-1-2]; en sub 18 masculino, el pinamarense Luciano Scafatti finalizó 10º con 3 unidades [2-2-2]; en sub 16 femenino, la castellense Mia Giordano, pupila de Mauro Brivio, ganó la medalla de oro con 5 puntos [5-0-1], en una mejora descollante, mientras que el pinamarense Tiziano Valent hizo lo propio en la sub 16 masculina, logrando 5 unidades consecutivas, luego de su primera derrota [5-0-1]; finalmente, en sub 14 femenino, la madariaguense Delfina Jazmín Erreguerena logró una unidad [1-0-5].

Cabe concluir que, desde el punto de vista informativo, los JJBB, han dado un paso adelante en lo que respecto a juego ciencia, ya que se insertaron links en la conocida página web de chess-results para ver diariamente el resultado de los distintos eventos, siguiendo así su desarrollo.