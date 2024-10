Elisa Carrió y una advertencia a Milei sobre polarizar con CFK: “Está jugando con fuego”

La exdiputada nacional Elisa Carrió advirtió que el presidente Javier Milei equivoca su estrategia al elegir como principal rival política a Cristina Fernández de Kirchner. “Está jugando con fuego”, consideró.

“A mí me da la impresión de que este chico (en alusión al Presidente) está jugando con fuego porque si Cristina le gana la provincia de Buenos Aires, cae el Gobierno”, sostuvo la líder de la Coalición Cívica.

“Polarizar de esta manera, elegir un enemigo, es en realidad lo mismo que había pedido Cristina Fernández de Kirchner en su momento: “Armen un partido y ganen las elecciones”. Y nosotros se las ganamos”, recordó “Lilita” en diálogo con el periodista Ernesto Tenembaum en radio Con Vos.

En otro tramo de la entrevista, la exlegisladora consideró que “Milei habla de la libertad y él no es libre”. Y siguió: “¿Por qué no es libre? Porque no es libre de prejuicios y de resentimientos, alguien tan insultante es esclavo de sus pasiones y de sus odios. ¿Qué es ser libre? ¿No admitir la opinión del otro? Él no es libre, a él no le cabe la libertad que no tiene, una persona libre es generosa, respeta las opiniones, una persona libre es segura de sí misma y una persona libre anda por la vida sin miedos… Tanto el Presidente como el ministro de Economía son miedosos”.

De acuerdo a su análisis, Luis “Toto” Caputo está preocupado siempre “por si lo reta la mujer, que es lo que más le importa en la vida” y el presidente Milei “tiene muchos miedos” a pesar de que ya tiene 54 años y por ese motivo no puede dar “cátedra” sobre la libertad.

La titular de la Coalición Cívica también analizó la coyuntura económica. Evaluó que hoy todas las clases sociales tienen problemas para afrontar sus gastos mensuales. “Te lo dice todo el mundo, no importa cuál es el nivel social porque depende del nivel de vida que tengan”, evaluó. Y analizó: “Ahora el Gobierno tiene que decidir cómo hace crecer la torta y ahí está el problema. ¿Tienen un plan de crecimiento y desarrollo? El crecimiento te puede venir por Vaca Muerta, pero eso no te genera desarrollo, no te genera comunidad”.