Tras las críticas de Cristina, Quintela pidió “cuidar a Kicillof” porque es “la única alternativa”

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, aseguró que su par bonaerense, Axel Kicillof, es “lo único que le queda” tanto al peronismo como “a los argentinos” como alternativa, en medio de la puja con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por la presidencia del Partido Justicialista (PJ). Además, Quintela confirmó su candidatura y pidió a los justicialistas “bajar un tono para que podamos tener ese espacio de acuerdos necesarios”.

“Al compañero (Axel) Kicillof hay que protegerlo y cuidarlo porque es la única alternativa que tenemos hoy por hoy los argentinos, no solo los bonaerenses, sino los argentinos”, lanzó Quintela en declaraciones a Radio Mitre.

En relación con la no definición de Kicillof, reclamada por el kirchnerismo, sostuvo: “Para protegerlo a él, le pedí que no se metiera para no genere ningún tipo de suspicacia”.

“Está teniendo un rol importantísimo y debe asumir la responsabilidad del rol que tiene. Y no inmiscuirse en este tema para que podamos tener una competencia lo más tranquila posible, basada en propuestas, ideas y programas”, agregó el mandatario riojano.

Ayer se conoció que en una reunión con sindicalistas la exvicepresidenta aseguró que le duele “que haya gente que no se defina” en la interna del PJ y que “los Poncio Pilatos y los Judas en el peronismo no van más”, en un tiro por elevación contra Kicillof. “No estamos eligiendo entre San Martín y Belgrano. Me hace ruido y me provoca dolor que haya gente que no se defina”, agregó Cristina Fernández de Kirchner

“El peronismo tiene que bajar el tono al enfrentamiento”

En tanto, Quintela confirmó que se presentará en la interna: “Estamos ultimando los detalles para presentar la lista. Lamento mucho esta situación, pero sí creo que es necesario, es imprescindible un poco bajar los tonos porque nos necesitamos mutuamente, se requiere luego del proceso electoral generar un espacio para fortalecer al peronismo”.

En ese sentido continuó: “El peronismo tiene que empezar a estar a la vanguardia de un foco de resistencia que tiene que haber sobre este Gobierno, que avanza sobre los derechos de la mayoría de los ciudadanos, de la mayoría absoluta de los ciudadanos y tenemos que pararlo de alguna manera”.

El gobernador riojano reflexionó que “para eso tenemos que bajar un tono los justicialistas para que podamos tener ese espacio de acuerdos necesarios, de consenso, construir consenso entre nosotros para poder construir consenso con otras fuerzas políticas y sociales”.