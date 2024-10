HALLARON SIN VIDA AL HOMBRE QUE ERA BUSCADO EN TODA LA REGION

Si bien se ausentó el 13 de octubre, previamente le había comunicado a un amigo que viajaría a Buenos Aires ese domingo a las 17. Sin embargo y extrañamente, durante esa misma jornada decidió volver. Al respecto, su hermana Ayelén había confirmado a 0223 que “no nos avisó nada a nosotros de ese viaje. Y supuestamente desde allá, a las 11 de la noche le mandó un mensaje al mismo amigo, diciendo que no tenía dónde quedarse, así que en 8 horas volvía a Mar del Plata”.

Después de hacer la denuncia por averigüación de paradero en la Comisaría Decimoquinta, Ayelén manifestó: “El viernes lo habíamos visto en un cumpleaños y estaba bien. No tiene problemas de salud, no toma alcohol, no se droga, es un chico muy sano”.