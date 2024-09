El mensaje de La Libertad Avanza tras el lanzamiento de la plataforma a nivel nacional: “No dependemos de ninguna alianza”

La Libertad Avanza fue presentado a nivel país por su máximo exponente, Javier Milei, y la líder nacional Karina Milei. Un comunicados por redes agradeció a todos los seguidores de LLA.

Este sábado por la noche, el presidente de la Nación Javier Milei lanzó a su partido La Libertad Avanza (LLA) a nivel nacional de la mano de su hermana, Karina Milei, en el Parque Lezama de la Ciudad de Buenos Aires. A través de un comunicado oficial en X, el partido alentó a afiliarse a sus seguidores.

El mensaje electoral de La Libertad Avanza

En ese sentido, un mensaje político frente a la oposición y sus aliados resonó dentro del escrito: “Las banderas de la libertad se convirtieron en un partido nacional. Esto significa que ya no dependemos de ninguna alianza electoral para presentarnos a elecciones (…)”.

El escrito firmado por la presidenta del partido, Karina Milei, resalta que LLA es ”un movimiento imparable al cual la comunidad internacional observa entre perpleja y sorprendida. “La argentina está volviendo al lugar del que nunca debió salir y se asocia a los Estados modernos y liberales, los guías del desarrollo occidental”, subrayan.

Por otra parte, destacaron: “Son innegables los grandes desafíos que tenemos por delante, pero la conformación del partido nos hace libres y así haremos libre a nuestra querida Nación. Vamos a transformar, de una vez y para siempre, la vida de los argentinos”.

Otros líderes provinciales de LLA también firmaron el escrito difundido por X: de la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja; de Ciudad de Buenos Aires, Pilar Ramirez; de Santa Fe, Romina Diez; de La Rioja, Martín Menem; de Córdoba, Gabriel Bornoroni; y de San Juan, José Peluc.

Javier Milei habló sobre su gestión

El jefe de Estado recordó los desafíos que enfrentó al presentar LLA, en un ambiente lleno de escepticismo y resistencia por parte de la política tradicional: “La casta política decía que no íbamos a poder formar partido, que no íbamos a tener sellos para competir, que no íbamos a poder ni siquiera juntar las firmas”, relató.