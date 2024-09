José C. Paz: en un brutal asalto a un colectivero le cortan tres dedos con un machete

Ocurrió en horas de la madrugada. El chofer manejaba un interno de la línea 391 y fue agredido por tres delincuentes.

El chofer de un colectivo de la línea 391 sufrió un violento asalto en José C. Paz, en el que los ladrones lo golpearon y le cortaron tres dedos con un machete. El ataque se produjo sobre la avenida Croacia cerca de la medianoche, cuando el conductor estaba terminando su recorrido. Según relataron sus compañeros al canal TN, no tenía que salir él pero igual tomó el viaje, “por cosas del destino”.

De acuerdo con el relato de los colectiveros, el chofer agredido había terminado el recorrido y ya no quedaba ninguna persona dentro del vehículo. De repente un grupo de tres delincuentes se interpuso en el camino. El chofer frenó para no atropellarlos, los agresores se metieron en el colectivo y comenzaron a agredirlo. “Le robaron el teléfono y las pertenencias que tenía. No le dieron tiempo ni a resistirse, le pegaron y le dejaron el ojo y la nariz mal. Después, con un machete le cortaron los dedos”, señalaron los compañeros.

“Ya pasó otra vez”

Los colectiveros contaron que se acercaron al lugar delegados de la empresa y también los tres comisarios de la zona, quienes se comprometieron a fortalecer el servicio de seguridad en los barrios.

“En ese mismo lugar fueron dos veces las que le cortaron los dedos a los choferes”, detalló uno de los delegados de los choferes de la empresa Expreso Parque El Lucero.

El mismo delegado contó que cuentan con un botón antipánico en los colectivos y que la víctima lo apretó apenas divisó a los delincuentes, pero que recién dos horas después llegó la policía a preguntar qué pasaba.

“Muy preocupados”

“Estamos todos muy preocupados, muy mal. Nunca pasó algo tan grave en nuestra empresa y no queremos que pase más nada. Queremos poder darles la tranquilidad a los choferes para poder salir a trabajar”, remarcó el delegado.

En diálogo con TN, también reconoció que en el recorrido del colectivo saben que entran a “barrios muy delicados y muy difíciles de trabajar”. “Ellos ponen el pecho todos los días, dejando a la familia en la casa. Cada vez que nos subimos sabemos a dónde nos metemos”.

Por último, pidió que se haga justicia por el ataque al colectivero: “Lamentablemente, el chofer cuando pasa esto no se acuerda de la cara de los delincuentes. Él perdió los dedos y no va a poder recuperarlos, mientras que el delincuente capaz se toma ese mismo colectivo mañana”.