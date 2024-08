El dengue motivó nuevos cruces entre Provincia y Nación por la coordinación de las campañas de prevención

El ministro de Salud bonaerense habló de que la próxima temporada será “desquiciante” e hizo reclamos al Gobierno nacional, que también respondió con acusaciones.

El dengue motivó en las últimas horas nuevos cruces entre Provincia y Nación por la coordinación de las campañas de vacunación y de prevención de la enfermedad. El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, advirtió que la próxima temporada será “desquiciante” por la cantidad de casos si no se toman las medidas necesarias y reclamó un plan unificado para todas las provincias. Su par nacional, Mario Russo, respondió con críticas a la gestión sanitaria bonaerense.

Todo comenzó el lunes cuando en el marco de una entrevista en Futurock, Kreplak fue consultado respecto al dengue, luego de una temporada récord de contagios. El ministro sostuvo que el próximo verano los casos seguirán en aumento y que “será desquiciante para la gente”, al tiempo que cuestionó a la administración de Javier Milei por la falta de coordinación nacional para la prevención y las estrategias de vacunación dispares.

“La falta de diálogo del Gobierno con las provincias es una de las partes principales del problema. Si esto sigue de esta manera la parte más seria del problema se va a ver en la próxima epidemia de dengue que probablemente venga muy grave“, advirtió Kreplak.

El ministro de Kicillof dijo que por el momento “cada provincia adopta su criterio para abordar el tema” y que la falta de coordinación por parte del Gobierno nacional resultará “desquiciante para la gente”.

“La gente no sabrá qué hacer. No saber si se vacunará, dónde, cómo. Depende de si cruza una calle o no. Estamos en un momento de una gravedad institucional respecto al sistema de salud inusitada. Y lo que viene para diciembre, creemos que es grave”, anticipó.

Tras ello, el funcionario del gabinete de Javier Milei respondió que “miente otra vez”, porque “la salud es una responsabilidad primaria de las provincias”. Y a través de su cuenta de X, agregó: “Resulta insólito que, luego de más de cuatro años de gestión, todavía no lo tenga claro”.

El ministro nacional también remarcó que “la eliminación del mosquito en el territorio es la primera línea de defensa para frenar el dengue, y es clave el trabajo local y peridomiciliario para combatirlo”, por lo que “es prioritario que la Provincia coordine con los municipios para trabajar en la prevención”.

Los entredichos, en tanto, continuaron en las redes. Kreplak respondió al tuit de su par nacional, y expuso: “No se trata de una disputa entre gobiernos para romper los puentes sino todo lo contrario. Las provincias somos las responsables pero tenemos que ser coordinadas por el Ministerio Nacional. Hoy tenemos 8 provincias que van a vacunar contra el dengue y 8 estrategias distintas”, escribió.

“Dengue grave” y serotipos

La polémica siguió esta mañana a través de declaraciones radiales. El ministro Kreplak explicó que se debe llevar a cabo una campaña muy intensa de erradicación y de promoción comunitaria en el territorio norte del país por la posibilidad de que se desarrollen más casos de dengue grave.

Según el funcionario, la campaña debe comenzar cuanto antes. “Un dato técnico es que este año estamos viendo en la zona latinoamericana más tropical la circulación de los cuatro serotipos”.

“Hay muchos dengue 3 y dengue 4, mientras que el año pasado nosotros tuvimos dengue 1 y dengue 2, con lo cual hay mucho riesgo de tener un dengue grave, que es cuando se cruzan dos serotipos distintos en enfermedades en temporadas distintas”, reveló.

Y en ese sentido, en declaraciones a Radio Mitre, insistió: “Hay una falta de coordinación en las políticas de abordaje de este brote y cómo se va a atacar, principalmente en el tema de la vacunación”.

Tras los renovados reclamos, Russo también habló por radio: “Hemos diseñado un plan integral para el dengue 2024/2025″, dijo. Y reveló que se reunió “con todos los ministros del NOA, el NEA, de la región centro y la Patagonia”. Allí definieron cómo será la campaña.

Al respecto, adelantó: “Para nosotros, la población inicial para empezar a vacunar es entre 15 y 19 años, en sectores muy puntualizados, fundamentalmente en las provincias del NOA y el NEA, de acuerdo a la incidencia de la enfermedad que tuvieron este año y al acceso a la salud que tengan”.

Luego volvió a la polémica: “El doctor Kreplak y Axel Kicillof hace casi cinco años que gobiernan la provincia de Buenos Aires. Se supone que esos operativos de descacharreo que son fundamentales- que es el control del vector, del mosquito-, se están llevando a cabo”.