BAIGORRIA Y DURÁN LOS MÁS RÁPIDOS EN DOLORES

Esta tarde se llevaron a cabo las clasificaciones de pilotos invitados y titulares del TSC. En la víspera de la Copa de Oro, Kevin Baigorria (Chevrolet Esteban Dimuro) y Ariel Duran (titulares) más tarde capturaron los primeros puntos para el campeonato.

En una tarde fría y nublada, se dio inicio al primero de los dos días de actividad oficial. En ella, y desde temprano Bruno Boccanera marcó el rumbo siendo el más rápido en los entrenamientos matutinos. Luego, sobre el mediodía, Kevin Baigorria capturó la pole position en la tanda para invitados (la cuarta sobre cinco desarrolladas en la temporada) de manera ajustada postergando por 37/100 a Boccanera. Tercero se ubicó, en su mejor clasificación de su carrera, Juan Ezequiel Rosconi.

Más tarde, la tanda de titulares se definió hasta el último momento. En el primer grupo Rosconi se mantuvo como el más rápido hasta que lo superó Mario Alberghini. Pero la satisfacción le duró un suspiro cuando Ariel Duran hizo suya la clasificación a falta de dos vueltas para su culminación.

Por otra parte, fue una jornada compleja desde lo mecánico dado los pocos protagonistas que clasificaron hoy. Por caso Bruno Boccanera y Federico Palmero después, penaron con los frenos en el Ford que alista el equipo CNO Racing. Mariano Calamante clasificó cuarto en la primera tanda, pero rompió la caja de cambios en la última vuelta y no pudo ser de la partida en la tanda siguiente. Misma situación para Ariel Ianni en invitados por una falla en el embrague, por lo cual el equipo no alcanzó a repararlo a tiempo por lo que Martin Mangono, piloto titular, no clasificó. Marcelo Doumic rompió dos motores y culminó su fin de semana de carrera y Esteban Dimuro tuvo que desertar tempranamente por un balancín.

Mañana domingo se disputarán las competencias finales a partir de las 11:55 hs. (titulares) y la restante a las 14:50 hs. (invitados) a 14 vueltas de recorrido.