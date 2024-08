NAYTUEL CAMPO FAMILIAR DE RECREACIÓN CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

El Campo Familiar de Recreación Naytuel convoca a todos los socios con derecho a voto a la ASAMBLEA EXTRAORDINARIA que se llevará a cabo en la sede de la Institución sita en calle América N° 1 de la ciudad de Dolores, Provincia de Buenos Aires, el día 16 de agosto de 2024 a las 19.00 horas, con arreglo a lo prescripto por el Estatuto Vigente (TO 2005) con el fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Designación de dos asambleístas para firmar el acta.- Acuerdo arribado en juicio laboral por ante el Tribunal de Trabajo N° 1 del Departamento Judicial de Dolores.- Proyecto de nuevo Estatuto Social que rige la Institución.-

NOTA: si a la hora indicada no se obtuviera el quórum legal, la Asamblea se constituirá válidamente una hora después con el número de socios presentes siempre que no sea inferior al total de miembros de la Comisión Directiva (art. 31 del Estatuto Vigente TO 2005).-

Dra. MARÍA ERNESTINA ZÁRATE

Presidenta

Dra. JIMENA LANDI

Secretaria