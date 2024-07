Macarena Ceballos hizo historia en los Juegos Olímpicos 2024 , pero no pudo pasar a la semifinal

La cordobesa quedó octava en su semifinal, algo que le valió el 15° en la general de los 100 metros pecho. Ahora, volverá a competir el miércoles, en los 200 metros de la misma disciplina.

Con un 15° en la disciplina de 100 metros pecho, la cordobesa Macarena Ceballos cerró una parte de su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024 -en donde también competirá en los 200 metros pecho-. Visiblemente emocionada, la nadadora dialogó con TyC Sports tras la semifinal en la que salió octava y, si bien se lamentó, celebró su logro en la cita olímpica: “Salí a ganarla, pensé que venía mejor, pero ya está”.

“Estoy contenta, feliz de estar acá una vez más. Pero tengo mucha bronca por el tiempo, no entrené para esto. Hice entrenamientos muy duros para demostrar otra cosa, no sé qué me pasó. Es mucho el sacrificio, el esfuerzo, el dejar muchas cosas de lado por un minuto y que las cosas no salgan como las planeé. Pero es un orgullo estar acá”, analizó, con lágrimas en sus ojos, su performance en la segunda semifinal de la disciplina.

Lo cierto es que su tiempo en la semifinal (1:07.31) fue poco menos de un segundo más alto que el que hizo en su serie clasificatoria (1:06.69). Aun así, la realidad indica que Ceballos se convirtió en la primera semifinalista olímpica en natación para Argentina en los últimos 20 años. “Si bien a la mañana estuve más cerca de mi marca, ahora salí a ganarla, corriendo de igual a igual con las que tenía al lado. No veía nada, escuchaba a Gustavo, me autoayudaba. Pensé que venía mejor, pero ya está”, añadió.

Al margen de lo que fue su participación en la primera de las dos disciplinas que la tendrán como protagonista en París 2024, Ceballos se permitió establecer objetivos a futuro, para seguir creciendo como atleta: “Gané un nivel y siempre quiero ir por más. Quiero buscar una semifinal mundial. Quería meterme en la final acá. Primero quería una semi, pero después dije por qué no una final… Buscaré una final en el Mundial de diciembre o el del año que viene”.

A modo de cierre, Ceballos también eligió recordar a aquellos que la acompañaron en su camino hasta los Juegos Olímpicos y a todos sus compañeros de selección, hasta dejar un mensaje esperanzador para todos ellos: “Siempre decimos que el diploma o la medalla es excepcional, pero ya estar en un Juego Olímpico es excepcional. represento a muchos deportistas y compañeros que quedaron cerca y otros tantos chiquitos que soñaron y no llegaron. Llegué acá también gracias a todos ellos. Tengo 29 años, a mis 28 tuve mi primera medalla Panamericana, mi primera clasificación a un Juego Olímpico… No hay edad ni nada que nos detenga”.

