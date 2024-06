Ataques israelíes matan al menos a 11 personas en Gaza y tanques avanzan hacia Rafah

En Rafah, cerca de la frontera con Egipto, las fuerzas israelíes que habían tomado el control de las partes oriental, sur y central de la ciudad continuaron su incursión en las áreas occidental y norte, dijeron los residentes, describiendo intensos combates.

Dos ataques aéreos israelíes contra suministros de ayuda mataron el lunes al menos a 11 palestinos en Gaza, dijeron médicos, mientras los tanques israelíes se adentraban en Rafah, en el sur, y se abrían camino de regreso a áreas en el norte que ya habían sometido hace meses.

Un ataque contra un centro de distribución de alimentos en la ciudad de Gaza, cerca del histórico campo de refugiados de Shati, mató a tres personas. Otro, cerca de la ciudad de Bani Suhaila, en el sur de la Franja de Gaza, mató al menos a ocho personas, incluidos guardias que acompañan a los camiones de ayuda, dijeron los médicos.

No hubo comentarios inmediatos de Israel, que niega haber atacado los esfuerzos de ayuda y acusa a los militantes de causar daño a civiles al operar entre ellos.Durante la noche, un ataque aéreo israelí contra una clínica médica en la ciudad de Gaza mató al director del Departamento de Ambulancias y Emergencias de Gaza, dijo el Ministerio de Salud del enclave. El ejército israelí dijo que el ataque había matado a un alto comandante armado de Hamas.

El Ministerio de Salud dijo que el asesinato de Hani al-Jaafarawi elevó a 500 el número de miembros del personal médico muertos por fuego israelí desde el 7 de octubre. Al menos otras 300 personas han sido detenidas hasta ahora.

En un comunicado, el ejército israelí dijo que el ataque tenía como objetivo a Mohammad Salah, a quien dijo que era responsable del desarrollo de armamento de Hamas.

No hay acuerdo de alto el fuego

Más de ocho meses después del inicio de los combates, la mediación internacional respaldada por Estados Unidos no ha logrado hasta ahora un acuerdo de alto el fuego. Hamas dice que cualquier acuerdo debe poner fin a la guerra, mientras que Israel dice que solo aceptará pausas temporales en los combates hasta que Hamas sea erradicado.

La visita se produce en medio de los llamados de Estados Unidos a un alto el fuego en Gaza y al desarrollo de un plan realista para la posguerra, según el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller.

Este lunes, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que seguía comprometido con un acuerdo de alto el fuego y rehenes propuesto, anunciado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en mayo.

“Estamos comprometidos con la propuesta israelí que el presidente Biden acogió con beneplácito. Nuestra posición no ha cambiado. Lo segundo, que no contradice lo primero, es que no terminaremos la guerra hasta que eliminemos a Hamas”, dijo Netanyahu en un discurso ante el Parlamento.

El domingo, los residentes habían dicho que los tanques israelíes habían avanzado hasta el borde del campamento de desplazados de Mawasi, en el noroeste de Rafah, lo que obligó a muchas familias a huir hacia el norte, a Khan Younis y a Deir Al-Balah, en el centro de Gaza, la única ciudad del enclave donde los tanques aún no han invadido.

“La situación en Tel Al-Sultan, en el oeste de Rafah, sigue siendo muy peligrosa. Los drones y los francotiradores israelíes están cazando a las personas que intentan controlar sus casas, y los tanques continúan apoderándose de las áreas que supervisan Al-Mawasi más al oeste”, dijo Bassam, un residente de Rafah, a Reuters a través de una aplicación de chat.

El ejército israelí dijo que las fuerzas continuaron con “operaciones dirigidas basadas en inteligencia” en Rafah, localizando armas y lanzacohetes y matando a militantes “que representaban amenazas para ellos”.

En el norte del enclave, donde Israel había dicho que sus fuerzas habían completado sus operaciones hace meses, los residentes dijeron que los tanques habían retrocedido hacia el suburbio de Zeitoun en la ciudad de Gaza y estaban atacando varias áreas.

