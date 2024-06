Argentina bajo cero: ¿La Patagonia será la región más fría del mundo esta semana?

El ingreso de origen polar desde el sur junto con un sistema de baja presión hicieron que se registren temperaturas muy bajas y las marcas heladas seguirán los próximos días. Qué explicaron climatólogos de Argentina y Chile a Infobae

La Patagonia es hoy la región con temperaturas más bajas en América. Aunque si no se tienen en cuenta los polos del planeta, puede decirse que la región del extremo sur de América, que incluye territorios de la Argentina y Chile, tuvo hoy las temperaturas más bajas del mundo.

“Si no consideramos a los polos, hoy lunes la Patagonia es la región más fría de la Tierra”, dijo a Infobae Raúl Cordero Carrasco, investigador en climatología del departamento de física de la Universidad de Santiago de Chile.

“Puntualmente, por unas horas, puede ocurrir que haga más frío en la Patagonia que en algunas zonas de la Antártida. Los lugares más fríos del planeta están en la Antártida y en Siberia, Rusia, en sus respectivos inviernos”, dijo a Infobae José Luis Stella, climatólogo del Servicio Meteorológico Nacional.

El frío extremo en Patagonia tiene su explicación. “De la misma manera que sucedió en mayo pasado, hay un centro de alta presión sobre el Océano Pacífico, instalado entre la Patagonia y la Península antártica, y ha contribuido a inyectar masas de aire frío desde latitudes antárticas hacia el Cono Sur”, señaló el experto Cordero Carrasco.

El Servicio Meteorológico Nacional de la Argentina había informado el martes de la semana pasaba que estaba ingresando una masa de aire de origen polar desde el sur, junto con sistema de baja presión ubicado en el océano Pacífico. También se sumó el viento del este que aporta humedad. Se empezaron a registrar temperaturas muy bajas y nevadas persistentes en el centro y sur de la Patagonia y las áreas cordilleranas.

Durante el fin de semana pasado, las nevadas continuaron sobre la meseta de las provincias de Santa Cruz, Chubut, Rio Negro y Neuquén, donde la nieve puede acumular entre 15 y 60 centímetros. Este fenómeno también se registró en las zonas costeras de las provincias de Chubut y Santa Cruz, aunque con valores inferiores.

Desde ayer, rige un alerta roja para las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, por los riesgo del frío extremo para la salud. Significa que las temperaturas bajas pueden afectar a todas las personas, incluso a las que no tienen patologías diagnosticadas.

También rige un alerta nivel amarillo para el oeste de la provincia de La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut, lo que significa que las temperaturas bajas pueden tener un efecto leve a moderado en la salud. Aunque pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Este lunes por la mañana, según el SMN las localidades más frías en la Argentina fueron:

Perito Moreno -15,8°C

Rio Gallegos -14°C

Paso de Indios-13,8°C

Rio Grande -12°C

Santa Cruz -7,8°C

Maquinchao -7°C

El Calafate -6°C

Esquel -6°C

Chapelco -5,6°C

Ushuaia -5°C

San Julián -4,6°C

La Quiaca -4,1°C

Villa Reynolds -3,7°C

Neuquén -3,5°C

Uspallata -3,5°C

La situación del frío extremo podría empezar a cambiar este miércoles en algunas zonas del país. Según la comunicadora del SMN, Cindy Fernández, los días miércoles y jueves vuelve a soplar viento norte y noroeste que traerá un repunte de temperaturas en el oeste y el centro del país. Eso no significa que haya calor sin que no habrá temperaturas tan bajas.

En cambio, Patagonia seguirá con temperaturas muy bajas y nevadas en la meseta desde el miércoles y por el resto de la semana.

“El martes a la mañana toda la Patagonia registrará mínimas con temperaturas bajo cero y un poco más también. Es más, este sábado el sur de la provincia de Buenos Aires también tendrá marcas bajo cero”, dijo a Infobae Alfredo “Alpio” Costa, licenciado en Ciencias de la Atmósfera e investigador del Instituto Antártico Argentino (IAA)

“La Patagonia no será el lugar más frío del planeta, porque la zona más helada es la Antártida. Quizás en América podría ser, pero hay que evaluar qué pasará en el norte de Canadá que, aunque está en verano, tiene el frío del Ártico”, agregó Costa.

Las recomendaciones para el frío extremo según por el Ministerio de Salud de la Nación son:

Evitar exponerse por tiempo prolongado al frío en exteriores. De salir, abrigarse con muchas capas de ropa liviana.

Generar más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).

Mantener la casa calefaccionada de forma segura.

Evitar los cambios bruscos de temperatura, ya que pueden provocar enfermedades del sistema respiratorio.

Tomar mucho líquido y evitar el consumo de bebidas alcohólicas.

En caso de verse afectado por el frío, no automedicarse, consultar con un médico o dirigirse al centro de salud más cercano.

De tener medicación recetada mantener el plan de acción actualizado.

No fumar en ambientes cerrados.

Prestar especial atención a los niños y niñas, a las personas mayores y aquellas con enfermedades crónicas