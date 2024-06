Polémica por las compras del Ministerio de Defensa: se gastaron 200 millones en salmón rosado y asado

El Ministro de Defensa realizó una millonaria compra para los altos rangos de las Fuerzas Militares.

El Ministerio de Defensa hizo una millonaria compra para los altos mandos militares que incluyó salmón rosado, asado, picada con jamón crudo y salame Milán por un total de 200 millones de pesos, según se desprende del portal oficial Compras.gob.ar.

La adquisición de esos alimentos generó polémica en medio de la crisis de los alimentos retenidos por el Ministerio de Capital Humano.

La información surge de una licitación pública que es de acceso libre en el portal comprar.gob.ar (compra 72-0095-LPU23, expediente EX-2023-148142309–APN-DAF#EMCO titulado “Adquisición de víveres frescos y secos para las dependencias del Emcffaa”), pero que tomó relevancia pública cuando un periodista de El Destape le pidió mayores detalles sobre la compra al vocero presidencial, Manuel Adorni, durante su habitual conferencia de prensa.

Adorni dijo que desconocía aquella compra y dijo que haría averiguaciones al respecto. “Me acabo de enterar por vos, no leí el portal Comprar, así que no tengo el dato, pero lo averiguo y te doy la respuesta a ver a qué se debe la compra. Como siempre hago con ustedes, tomo por bueno lo que me decís, entiendo que está en portal Comprar. Te averiguo y te lo comunicamos”, respondió.

La adquisición de alimentos lleva la firma del brigadier general Xavier Julián Isaac, a quien Javier Milei y Petri promovieron al frente del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, y está destinada a los oficiales de alto rango.

Según puede observarse en el portal, las compras en carnicería superan los $90.000.000 e incluyen nalga, cuadril, matambrito de cerdo, peceto, carré de cerdo, milanesas, roast beef, chorizo y chinchulines.

También se compró una amplia variedad de quesos -muzzarella, fresco, tybo, sardo, crema bajas calorías, roquefort, untable y rallado-, galletitas, caramelos, dulce de batata y membrillo, alfajores, bizcochuelo, dulce de leche, helados, flanes y barritas de cereal de manzana y ciruela.

El trámite se inició durante 2023, durante la gestión de Alberto Fernández, pero su publicación se hizo el 29 de diciembre de ese año, al tiempo que la evaluación de las ofertas y adjudicación de las compras de alimentos fueron realizadas con Luis Petri como ministro de Defensa, cuando Javier Milei ya había asumido como presidente.

(DIB)