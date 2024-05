Máximo Thomsen desde la cárcel: pide que no le imputen cosas que hicieron otros

El rugbier, condenado a prisión perpetua por el crimen de Fernando Báez Sosa, brindó una entrevista que se verá este martes a las 20. Dice que todas las noches reza por la memoria de Fernando.

Máximo Thomsen, uno de los rugbiers condenados a perpetua por el crimen de Fernando Báez Sosa, el verano de 2020 en Villa Gesell, brindó su primera entrevista televisiva desde la cárcel, la cual será difundida este martes a las 20. A más de cuatro años del asesinato, y a más de un año del juicio oral y público que se realizó en Dolores, Thomsen dialogó con el noticiero “Telenoche”, de Canal 13.

Según adelantó la emisora, cuando llegó para dar la entrevista, a Thomsen le sacaron las esposas pero dejó sus manos detrás de la espalda. “Es la costumbre”, aseguró. Y minutos después, se largó a llorar. “Jugaba al rugby en el CASI y me decían ‘El Campesino’, porque iba a San Isidro desde Zárate. Me preguntaban si había llegado remando, me cargaban”, empezó.

Siempre de acuerdo con lo que informó la señal, Thomsen, detenido en la Alcaidía de Melchor Romero, reveló que todas las noches reza por la memoria de Báez Sosa. Además, pidió perdón por lo que hizo y le solicitó a la Justicia que no le impute cosas que -según él- hicieron otros.

Según Thomsen, después de la entrevista se sintió más aliviado. “Me descargué”, dijo. “Me desahogué mucho, hace cuatro años que esperaba este momento”.

El juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa

En febrero del año pasado, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Dolores condenó a Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli, Luciano, Lucas y Ciro Pertossi como culpables del asesinato de Fernando Báez Sosa, cometido el 18 de enero de 2020 frente a la discoteca Le Brique, en Villa Gesell.

Los jueces entendieron por unanimidad que Máximo Thomsen (de 24 años ahora), Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi fueron coautores del delito de “homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado por dos o más personas y por alevosía en concurso ideal de lesiones leves”, mientras que Blas Cinalli, Ayrton Viollaz y Lucas Pertossi fueron considerados partícipes secundarios del mismo delito a una pena de 15 años de prisión. En ese sentido, Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Benicelli, Luciano Pertossi fueron condenados a prisión perpetua. Aquel 6 de febrero, la lectura del veredicto tuvo que ser suspendida luego de que Thomsen se descompensara en la sala y tuviera que recibir asistencia médica.

El Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires confirmó en marzo de este año las penas de prisión perpetua, así como la sentencia a quince años de cárcel que recibieron los tres acusados restantes. En abril, y luego de romper el pacto de silencio y de cambiar de abogado, Thomsen pidió ante la Corte Suprema de Justicia bonaerense la nulidad del juicio. Además, negó que hubiera existido un plan premeditado para matar a Fernando.