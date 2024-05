El presidente, Javier Milei, presentó su libro en el Luna Park

El Presidente subió al escenario del mítico estadio cantando el tema Panic Show de La Renga.

“Quise hacer esto porque quería cantar y todas las veces entraba cantaba a capela”, dijo el presidente Javier Milei, tras ingresar al escenario del mítico Luna Park entonando el tema Panic Show del grupo La Renga.

Con aires de rockstar y cumpliendo su sueño de “ser Mick Jagger”, como dijo en varias entrevistas, Milei recorrió el escenario con soltura y fue ovacionado por los miembros de su Gabinete, personalidades de la farándula y una multitud de seguidores que no se perdió el evento.

Milei agradeció la presencia de sus ministros y a todos los seguidores que se acercaron al Luna Park para participar de la presentación de su libro “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica”, y tuvo palabras especiales para Karina, su hermana, e ironías para la Feria del Libro y el kirchnerismo.

“Además de darle las gracias ‘al Jefe’, a mi hermana, además también quiero darles las gracias a cada uno de mis ministros que están presentes, a diputados y senadores que están aquí, festejando la fiesta de la libertad. Y como uno no quiere ser ingrato hay que darle las gracias al de la Feria del Libro, que con el boicot nos regaló está fiesta. Gracias kirchneristas. Parece que ibas a necesitar 10 salas José Hernández para esto”, señaló.

El mandatario explicó que comenzó a escribir el libro hace 11 años y agregó: “Me encontró con un problema con el que nos encontramos los economistas cuando vemos los problemas de crecimiento que se llama el palo de hockey… Lo interesante es que cuando miran el PBI per cápita de esa serie está constante, la única suba que tuvo en siglo XXVI después del descubrimiento de América, la economía se movía muy lento”.

“En el 1800, vivían 800 millones de seres humanos. En el 2000, la población se multiplicó por 8 veces y el PBI per cápita por 14. Se llama rendimientos creyentes. Ese es un problema enorme. El primero que lo vio fue Adam Smith”, remarcó.

“Después de dar clases de micro dije ‘algo está mal’. Ahí me encontré con el artículo del padre del capitalismo que se llama monopolio y competencias. La traducción está hecha por Alberto Benegas Lynch padre, el padre del prócer y el abuelo de Berti. Después de leerlo me dije ‘todo lo que enseñé de estructura de mercado está todo mal’. Y ahí me volví austriaco… fue una revelación total”, expresó.

El mandatario se descargó contra el Estado y el socialismo, como siempre en sus discursos, y dijo que “el problema no es la gente, el problema son los políticos”.

“Algo incómodo a los políticos, los únicos monopolios que son malos es cuando el monarca o el señor feudal le daba a una empresa la potestad para hacer la única empresa que vendiera ese producto en ese lugar y si alguien violaba eso le caía con el Estado encima. El problema es malo cuando el Estado está en el medio, por lo tanto, el problema sigue siendo el maldito Estado”, fustigó.

El discurso se volvió algo técnico en cuestiones económicas, pero repasó temáticas que suele repetir en sus alocuciones públicas, como su rechazo al aborto, su bronca contra la casta, y la certeza de que el mercado no tiene fallos.

Con el vocero Manuel Adorni como maestro de ceremonias, luego subió al escenario el diputado libertario José Luis Espert, quien saludó a “su amigo” Milei. Tras celebrar el evento al grito de “libertad, libertad, libertad” fue el encargado de llevar adelante una suerte de entrevista en un living armado para la ocasión.

La sorpresa de la noche fue ver en escena, ante un Luna Park colmado, a la banda que acompañó al Presidente en su presentación musical. Se trata de “La Banda Liberal”, con el diputado nacional Alberto “Bertie” Benegas Lynch, en batería; su hermano Joaquín Benegas Lynch, en guitarra y en bajo a Marcelo Duclos, quien escribió junto a Nicolás Márquez la biografía del Presidente “Milei, la revolución que no vieron venir”.

Sinopsis de Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica

En su página web, Editorial Planeta, encargada de publicar el libro del Presidente, comparte la siguiente sinopsis:

Cuando la realidad no encaja en un modelo (económico, para el caso), lo más sensato debiera ser revisar dicho sistema y tratar de detectar sus errores. Sin embargo, para los economistas neoclásicos y neokeynesianos, dice el autor, cuando el modelo no cuaja con el mundo real, no se lo descarta, porque la culpa pasa a ser de la realidad. Y siempre con el mismo diagnóstico: fallo de mercado.

En este nuevo libro, un Javier Milei ya ungido presidente de la Nación Argentina, retoma ideas que ha venido analizando, ajustando y defendiendo durante años, solo que ahora lo hace en un viaje que se proyecta en las principales tribunas ideológicas de la actualidad para terminar arribando a una verdadera lección de macroeconomía.

De la teoría económica a la acción política, en efecto, porque como suele decir el primer mandatario: “El problema de Occidente es que no solo debemos enfrentarnos a quienes, a pesar de una evidencia empírica abrumadora, siguen bregando por el socialismo empobrecedor, sino también a líderes, pensadores y académicos que, amparados en un marco teórico equivocado, socavan los fundamentos del sistema que nos ha dado la mayor expansión de riqueza y prosperidad de la historia”.