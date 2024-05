El Gobierno no descarta postergar el Pacto de Mayo si no se aprueba la Ley Bases

“Veremos qué hacemos, si lo hacemos en mayo o si lo postergamos y lo hacemos tratada la ley”, sostuvo el ministro de Interior, Guillermo Francos. Varios gobernadores no irán.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, reconoció este martes la posibilidad de que el Gobierno nacional posponga el Pacto de Mayo, convocado por el presidente Javier Milei para comprometer a la dirigencia en una serie de políticas de Estado, si el Congreso no aprueba la Ley Bases.

Mientras avanza, algo lento, el debate en el Senado, y tras las dudas que surgen sobre la presencia de algunos gobernadores en Córdoba para firmar el Pacto de Mayo, Francos no descartó retrasar la firma de ese instrumento para después del 25, fecha en que se planteó inicialmente. Tampoco dejó de lado la posibilidad de sumar a la CGT a ese encuentro donde el Milei pretende dejar sentados diez puntos sobre los que articular las políticas públicas de acá en adelante.

“La ley está avanzando en el Senado, en las comisiones. Esperamos para hoy tener el dictamen final. Estamos tratando de conciliar entre todas las propuestas de modificaciones, y creo que al final del día de hoy podemos tener un dictamen final”, aventuró el funcionario, que además aseguró que la “intención” de la Casa Rosada es que el tratamiento formal entonces comience el próximo martes o miércoles.

No obstante, aclaró que son los senadores los que fijarán el ritmo. “Puede ser que algunos no estén proclives a terminar esto para el 25 de mayo, tampoco me parece tan importante. Si se termina, bien; y si no se termina, veremos qué hacemos con el Pacto de Mayo: si lo hacemos en mayo, si lo postergamos o si lo hacemos sin que esté la ley”, anticipó en Radio Rivadavia. Y acotó: “Son decisiones que se tomarán en el momento en que sepamos cómo termina, es una película de suspenso, son temas que no manejamos y dependemos de la voluntad de los senadores”.

Sin embargo, aclaró que de momento la decisión del Ejecutivo es mantener el 25 de mayo como fecha en que se va a realizar la firma. “Yo digo: veremos qué es lo que pasa. Cuando sepamos qué fecha manejamos, tomaremos la decisión. Hasta ahora la decisión es ir el 25 de mayo”, comentó.

Cabe destacar que ya son cinco los gobernadores que adelantaron que no estarán presentes en Córdoba. Uno de ellos es el bonaerense, Axel Kicillof, que tal como contó DIB ayer volvió a reiterar que antes del pacto Milei debería devolverte los fondos que le sacó a las provincias.

En tanto, Francos no rechazó la posibilidad de incorporar a la CGT en ese mitin que se hará en Córdoba. “Me parece que todos los actores sociales tienen que participar de lo que fue la intención del Presidente, convocar a mirar una Argentina diferente donde se genere un compromiso”, respondió cuando le consultaron sobre la posible inclusión de la central obrera.

Convencido de que se debe buscar un “camino de encuentro” con los dirigentes gremiales para mirar el país en conjunto, el ministro aclaró que “conversó mucho” con los popes sindicales, aunque reiteró sus críticas al paro general que encabezaron la semana pasada.