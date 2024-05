Con críticas al RIGI y mucha insistencia en torno a la reforma laboral, debatieron sobre la ley Bases y seguirán este martes

Tras la exposición de decenas de invitados, se pasó a un nuevo cuarto intermedio. Este martes escucharán a más invitados. Desde la oposición no K hay varios pedidos de modificaciones. Mientras se escucha a expositores, la discusión sobre la letra chica se encara por afuera.

Luego que el plan del oficialismo se viera frustrado la semana pasada en el Senado, donde tenía la intención de avanzar en tres días con los dictámenes de la ley de Bases y el paquete fiscal, se realizó este lunes un nuevo plenario de comisiones -que trata el primer tema- por el que pasaron decenas de invitados, pero no todos: el resto será escuchado este martes, a partir de las 14.

Mientras tanto, la discusión sobre la letra chica se desarrolla fuera del Salón Azul.

La Libertad Avanza deberá trabajar a contrarreloj si pretende dictaminar esta semana, cuando todavía no tiene resueltos todos los pedidos de modificaciones que plantearon desde la oposición no K. La eventual firma del dictamen no será este martes, como aventuraban algunos, pues continuará durante esta jornada el desfile de invitados.

Así se resolvió cerca de las 21, cuando pidió la palabra el jefe de los senadores de UP, José Mayans, que tras ponderar la exposición de los invitados, sugirió que “debería haber más gente del oficialismo acá para sostener el tema… Están tan apurados para sacar todo, y es un tema tan extenso…”.

A continuación, dando por descontado que continuarían con las exposiciones al día siguiente, advirtió sobre un problema que había habido con las invitaciones, “para que nosotros podamos coordinar mañana sobre el listado, porque hay algunos que dicen que no fueron invitados”.

El presidente de la Comisión de Legislación General, Bartolomé Abdala, aclaró que “en el caso que usted está pensando, nos dieron un teléfono que nunca respondió. Pusieron una persona con un teléfono equivocado”, dijo, a lo que Mayans aclaró que no le estaba haciendo ninguna objeción a su trabajo. “Al contrario, nada más le digo que podemos coordinarlo mejor para mañana”, repuso, sugiriendo dar por cerrada la jornada por este lunes.

Abdala sugirió pasar a un cuarto intermedio hasta este martes a las 14, pero pidió antes escuchar a una tanda más de expositores, a lo que Mayans aclaró que no tenía ningún inconveniente. “Si quiere hasta las 24, no tenemos ningún problema, señor presidente”, dijo, y entre risas replicó: “Me cambia la jugada, yo quedo como el malo de la película y queda bien usted”.

Intervino entonces Juliana di Tullio para aclarar que Abdala era el responsable de las invitaciones. “Yo lo que no quiero es que quede como la OIT no quiso venir, que quede constancia que no fueron llamados por el Senado de la Nación. Usted es el encargado”, le dijo.

“Ya fueron invitados para mañana. Si teníamos bien el número de entrada…”, contestó el presidente provisional del Senado. “No diga eso, háganse cargo”, replicó Di Tullio.

Cómo sigue el debate

La vuelta a la Cámara de Diputados ya se marca como un hecho, pero los avales tampoco están aún: hay senadores que avisaron que no trabajarán a “libro cerrado” y que debe darse el tiempo necesario para hacer los cambios de manera prolija. Más allá de la tarea de los funcionarios por algunos despachos, otros cuestionan la escasa defensa oficialista de las leyes.

Este lunes, el radical Martín Lousteau, uno de los más críticos al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (ley Bases) y el blanqueo de capitales (paquete fiscal), aseguró que vio muy “apurados” a Guillermo Francos y Eduardo “Lule” Menem, pero “hay temas para debatir en profundidad”.

Por su parte, horas antes del plenario, otro radical, el bonaerense Maximiliano Abad señaló que “el oficialismo escucha pero no se implementan los cambios”. “Si continúan con este formato, no va a haber dictamen esta semana. No busquen más culpables”, advirtió.

Unión por la Patria, con 33 miembros, está cerrado en el rechazo total y con cuatro senadores más que sume puede voltear las propuestas. Sin embargo, desde el resto de las bancadas hay una voluntad distinta, pero no sin puntos controvertidos y varias exigencias, entre ellas la negativa a la rapidez del trámite. El Gobierno sabe que, de hacer eso, correría riesgos.