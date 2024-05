Adorni defendió el RIGI: “No es el saqueo del país y mucho menos va a fundir PyMEs”

El vocero presidencial habló a favor de ese capítulo de la ley Bases y dijo que puede generar “más empleo, más empresas pagando impuestos en Argentina y el desarrollo de toda una cadena productiva”.

Al comienzo de su conferencia de prensa de este lunes, el vocero presidencial, Manuel Adorni, defendió el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) que propone el proyecto de ley de Bases y sostuvo: “No es el saqueo al país y no ayuda a que los empresarios se lleven su dinero al exterior, y menos aún va a fundir PyMEs, más otras barbaridades que han planteado”.

“En Argentina el PBI per cápita es el más bajo de los últimos 10 años; hace 13 años que el empleo no crece; 15 que no se crean empresas de punta a punta; y lo único que ha crecido es el trabajo estatal o informal”, enumeró, para continuar: “El volumen de exportaciones hoy es el mismo que hace una década; Argentina es el país de la región que menos empresas genera cada mil habitantes”.

El funcionario indicó que “el RIGI establece una serie de beneficios impositivos para grandes inversiones, que suelen ser a largo plazo”, a partir de 200 millones de dólares en adelante. “Por el desastre macroeconómico generado en los últimos 20 años, estas son inversiones que no son propensas a realizarse si no hay estabilidad tributaria y cambiaria”, señaló, para ponderar que es lo que busca remediar el Gobierno.

Adorni pronosticó que con el RIGI habrá “más empleo, más empresas pagando impuestos en Argentina y el desarrollo de toda una cadena productiva “. “Le puede dar un impulso a la economía, un impulso a las inversiones, un impulso al empleo y un impulso para dejar atrás la decadencia en la que estamos inmersos en Argentina”, añadió.