Tras la tragedia, la Injusticia: Aclaración del Jefe de Bomberos de Dolores

Referente a los hechos acontecidos ayer a la mañana donde lamentablemente sufrimos la pérdida de la vida de un menor de 7 años, nos apena mucho como institución, pero como personas primero, como unidad. Más allá de que yo no me encontraba en funciones todavía como jefe del cuartel, sí, hablé con el personal interviniente y con el jefe del cuartel del momento, los cuales me informan, y esto lo sabemos porque he trabajado años en esta dependencia y sé cómo trabajan: se recibe el llamado del incendio, arriba personal al lugar, siempre por protocolo a la hora de intervención de viviendas y ustedes lo pueden verificar en sus notas anteriores, acuden dos autobombas, así que protocolarmente pasó exactamente lo mismo.