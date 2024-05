Rige el paro de la CGT: poco movimiento en la calle y amenaza de una protesta de 36 horas

Por la adhesión de los gremios del transporte público, la huelga será contundente. Qué actividades se verán afectadas.

En medio del debate sobre la Ley Bases y el paquete fiscal en el Senado, y en un contexto económico y social crítico, ya rige el segundo paro de la CGT contra el Gobierno de Javier Milei, con casi nulo movimiento en Buenos Aires y el conurbano, y poca actividad en el interior.

La protesta que encabeza la CGT pero acompañan otras centrales se da frente al fuerte deterioro de los ingresos de trabajadores, jubilados y los sectores más vulnerables pese a la desaceleración de la inflación de las últimas semanas,

La segunda huelga resuelta por la central obrera a cinco meses de iniciada la gestión de Milei sumará un elemento diferenciador clave respecto al primer paro de 12 horas del 24 de enero: la adhesión de los gremios del transporte público, que es clave para lograr un éxito.

El movimiento en las paradas de colectivo es casi nulo. De hecho, el Gobierno comunicó que 42 líneas con recorrido en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano prestarán servicio de transporte, pese a la medida de fuerza a la que se adhirió el sector. Sin embargo, muchos de ellos circulaban vacíos.

Como informó DIB, el paro en la provincia tendrá alto impacto debido a que se suman a la protesta los docentes, médicos, judiciales y trabajadores de la administración pública provincial. A diferencia de los estatales nacionales, el Gobierno de Axel Kicillof no descontará el día trabajado.

“Los empleados estatales que paren se les descontará sus haberes del día. Quien no va a trabajar y no cumple con su actividad, no cobra”, afirmó el vocero presidencial Manuel Adorni.

En este contexto, el titular de la Unión Ferroviaria, Rubén “Pollo” Sobrero, advirtió con llamar a un “paro de 36 horas” en caso de que la huelga de este jueves convocada por la CGT no tenga efecto en cuanto a la respuesta del Gobierno nacional.

“Yo siempre fui crítico también con la gestión de Alberto Fernández, que fue un desastre, y también con Mauricio Macri. Siempre dije que se estaba atentando contra los trabajadores. Pero ahora pegó un salto y empeoró la situación”, analizó el sindicalista en declaraciones a TN. Y lanzó: “Si no hay respuesta con este paro de 24 horas, haremos otro de 36”.