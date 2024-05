La tarifa eléctrica es la más cara en 30 años y se viene una suba acumulada del 500% en gas

Según unb estudio privado, el impacto en las facturas de gas se dará más fuerte en los sectores medios y bajos. En electricidad, aunque sigue relativamente barata respcto de los que se paga en países vecinos, la tarifa representa el 3,45% del salario, el más alto en 30 años.

Mientras la tarifa del servicio de energía eléctrica es la más alta de los últimos 30 años medida en relación con el salario formal, el costo de gas natural está a punto de darle una mala noticia a los usuarios de nivel medio y bajo: las facturas de abril llegarán con un aumento del orden del 500% respecto del nivel que tenían el año pasado.

En materia de gas natural, los especialistas en temas de energía calculan que entre el verano y el inicio del otoño, el Gobierno Nacional puso las tarifas en un nivel similar al de 2019 para los hogares de altos ingresos, tras la reducción del ritmo de los aumentos durante el gobierno de Alberto Fernández que siguió a los incrementos más pronunciados de la era Mauricio Macri.

La consultora Economía y Energía realizó un estudio para precisar el nivel de incrementos. Tomó como base las boletas que pagarán los usuarios residenciales a partir de abril de acuerdo a los cuadros publicados por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y el esquema de subsidios, que cubre la diferencia entre el costo de producción y lo que efectivamente se paga .

Eol trabajo deteminó eque en mayo en el segmento N2 , el salto será de 559%: de $3.000 a $19.000 respecto del año psado. Estos usuarios son los de menores ingresos, pero tendrán el salto de mayor magnitud. En tanto, los N3 (ingresos medios) recibirán un incremento del 424% entre mayo de 2023 y abril: de $4.891 a $25.629.

Los comercios e industrias (categorías SGP 1, 2 y 3) no tienen subsidio al precio de la generación de gas natural y recibirán los mayores aumentos. Los SGP1, pequeños comercios, verán un salto del 1.140% al comparar mayo de 2023 ($1.154) con abril de 2024 ($19.272). Para los SGP 2, subirá el 799% (de $6.690 a $60.172). Para los SGP 3, industrias pequeñas, el aumento es del 318% ($105.000 a $438.319).

Según Economía y Energía las boletas de los residenciales N1 están 17% abajo del promedio de 2019. Los N2 y N3, 46% y 20%, respectivamente, abajo también.

Electricidad

En tanto, un informe de UADE precisó que la tarifa de electricidad equivale al 3,45% de un sueldo promedio desestacionalizado del sector formal de la economía. Se trata del costo más alto de los últimos treinta años, medido en términos relativos.

El trabajo tomó como fuente al Instituto de Economía (INECO), sobre la base de los datos informados por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y la Secretaría de Trabajo de la Nación.

A nivel mundial, y dentro de América del Sur, la tarifa de electricidad de Argentina se encuentra relativamente barata. El costo es de US$ 0,11 por kWh (hasta el año pasado, en marzo, la misma tarifa era de 0,04 centavos de dólar) y de US$ 27,5 si se considera la canasta básica de 250 kWh. El valor promedio de esta misma canasta en todo el mundo es de US$ 42,5 (USD 0,17 por kWh), con lo cual la canasta argentina es US$ 15 más barata.

El estudio indicó que a pesar de que sea necesario una corrección tarifaria de los servicios públicos, los nuevos valores impactan dentro del gasto de los hogares, a la vez que el poder adquisitivo de los argentinos viene en caída, presionando aún más sobre este fenómeno.

En marzo de 2024, la tarifa de electricidad representó el 21% de la canasta básica total (CBT) que mide el INDEC. Tan solo dos meses antes, en enero, la misma tarifa equivalía al 10% de la CBT. En este marco, con la tasa de inflación en baja el gobierno postergó aumentos de tarifas ya planificados, para distribuirlos en el tiempo.

Qué pasa en el mundo

Dinamarca es el país con la electricidad más cara del mundo, con un valor de US$ 0,54 por kWh, con una canasta de US$ 135, seguido por Alemania con US$ 130 y el Reino Unido con US$ 117,5. Europa es la región a nivel mundial con los mayores costos en tarifas de servicios.

A su vez, dentro de América del Sur, el país con la tarifa más elevada es Uruguay, donde se paga US$ 0,24 POR kWh y una canasta de US$ 60 mensuales. Luego le siguen Perú con una canasta de US$ 57 y Brasil con US$ 50. Paraguay tiene la tarifa más barata con US$ 0,06 y una canasta de US$ 15.

Antes de los recientes aumentos de tarifas, Argentina se encontraba por debajo de Paraguay con los valores más bajos. En la actualidad el servicio se ha encarecido, pero a comparación de otros lugares de la región sigue siendo uno de los países más baratos para el acceso a la electricidad en los hogares