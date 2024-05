Bahía Blanca: a cinco meses del temporal, un perro se electrocutó con un cable caído

El tutor del animal apuntó al municipio, EDES y Telefónica.

Un vecino del barrio Parque Norte de Bahía Blanca denunció este miércoles que su perro se electrocutó y murió, luego de que el animal entrara en contacto con postes y cables caídos, que están en la zona sin reparar desde el temporal ocurrido el 16 de diciembre pasado.

“Encontré a mi perro electrocutado con un tensor, con una rienda de las que se ponen en los postes de la calle. Se ve que le dio corriente el cable y como instinto atinó a morderlo y quedó ahí muerto”, señaló Ignacio Pérez a La Nueva, y añadió: “No sé quién tiene la responsabilidad de todo esto, si EDES, el Municipio o Telefónica, pero es una barbaridad. Me atrevo a decir que me mataron el perro”.

Según su relato, ante la terrible situación que vivió con el can, llamó al 911 y se hicieron presentes en el lugar personal de Defensa Civil y de la empresa EDES.

“Primero vino Defensa Civil, miraron si el cable tenía corriente, me dijeron que no, pero a los 10 minutos llegó EDES y tras analizar el tensor observaron que tenía 190 volts, corroborado por los propios operarios. Se lo atribuyen a alguna luminaria caída de los postes, que entre sí están todos conectados por un soporte de metal que conduce la electricidad”, detalló.

“Lo preocupante de esto es que también le podría haber pasado a cualquier persona, andan muchos niños por acá que no relacionan el peligro que puede haber, incluso yo tengo un hijo de 5 años. Todo esto me parece una barbaridad, a mí el perro no me lo va a devolver nadie, la tristeza que tengo no me la va a sacar nadie, por eso es que lo único que quiero es que saquen el peligro para las demás personas”, relató Pérez.

“Mi perro era sano y cuidado. Yo amo los animales y no se entiende que habiendo pasado tanto tiempo, un tensor tenga corriente y este caído así como estaba y nadie haya hecho nada”, reflexionó. (DIB) ACR