Israel confirmó el asesinato de uno de los argentinos secuestrados por Hamás en Gaza

Se trata de Lior Rudaeff, de 61 años. Lo habrían matado el mismo día que lo capturaron, el 7 de octubre pasado.

El gobierno de Israel confirmó el asesinato del argentino Lior Rudaeff, de 61 años, quien permanecía desaparecido desdfe elo ataque del grupo pro palestino Hamás a Isarel el obctubre pasado, según informó la Agencia Judía de Noticias (AJN) y la embajada israelí en su cuenta de X.

“El israelí-argentino Lior Rudaeff, desaparecido desde el 7 de octubre (cuando se produjo el ataque de Hamas a ciudades israelíes) fue confirmado como asesinado hoy”, dice -en inglés- una publicación de la AJN en X.

La Embajada de Israel indicó en su cuenta de X, antes Twitter, que el cuerpo de la víctima permanece en la Franja de Gaza desde hace siete meses.

La mañana del 7 de octubre -el día de la incursión de Hamas en varias ciudades israelías, donde asesinaron y tmaron de rehénses a ciudadanos de ese país- recibió un llamado del escuadrón de emergencia del kibutz para proteger a la comunidad. Rudaeff salió para unirse a la batalla, y más tarde envió un mensaje informando de que resultado herido. Saludó a su mujer, Yaffa, y a sus cuatro hijos, y quedó incomunicado.

Aparentemente, fue asesinado durante la incursión y su cuerpo fue llevado sin vida a la Franja de Gaza, donde se refugiaron los atacantes. Recién hoy se dio a confirmó su muerte.

Rudaeff se desempeñaba como chofer de ambulancia y médico voluntario. El argentino, quien formaba parte con otros cuatro hombres del escuadrón de emergencia de la comunidad Nir Yitzhak, había emigrado a Israel con sus padres cuando tenía ocho años.

Israeli-Argentine Lior Rudaeff, missing since 7 October, was confirmed murdered that day and taken lifeless to Gaza

