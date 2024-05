Dónde está el mejor hotel del mundo 2024

La plataforma Tripadvisor otorgó los Travellers’ Choice Best of the Best Hotels y el primer puesto quedó en Sudamérica.

Como todos los años, la plataforma Tripadvisor, que reúne a millones de viajeros en una comunidad online, eligió a los hoteles con mejores calificaciones en las reseñas del último año. A través de los premios Travellers’ Choice Best of the Best Hotels, se destaca cómo los hoteles atienden “al viajero que busca lujo accesible y experiencias únicas y personalizadas”.

Los ganadores se eligen teniendo en cuenta la calidad y cantidad de reseñas y calificaciones de los viajeros específicas para cada subcategoría que publica Tripadvisor y durante todo un año (en este caso, del 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023).

“Nuestros mejores hoteles son maravillas, aclamados por miles de viajeros por su notable servicio, impresionante diseño y gran cantidad de comodidades que redefinen lo que significa tener una experiencia hotelera excepcional”, dijo Dan Mitchell, vicepresidente y gerente general de hoteles de Tripadvisor.

Este 2024, el primer puesto quedó para el Hotel Colline de France, ubicado en Gramado, Brasil. Con 34 suites y reconocido por su servicio personalizado y elegancia francesa, este hotel boutique ha estado en el “top 5” de los mejores hoteles durante tres años consecutivos.