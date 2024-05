Luis Alberto Díaz presenta su libro, “Insurgentes y Revolucionarios”

Será este viernes a las 18 hs., en el Centro Cultural Prof. Rolando Dorcas Berro (Ing. Quadri 235). La invitación es abierta a toda la comunidad.

La obra “un estudio sobre el componente altoperuano en la Revolución de Mayo y las guerras por la independencia”, es un valioso aporte que aborda la Revolución de Mayo y las guerras por la independencia desde el Alto Perú.

El autor es Profesor en Historia y Licenciado en Ciencias Sociales. Vive en Morón. Se desempeñó como profesor y directivo en diferentes colegios secundarios y en los Institutos de Formación Docente del Conurbano.

Es co autor de “Atlas Histórico de América latina y el Caribe. Aportes para la descolonización pedagógica y cultural (2013, Universidad Nacional de Lanús). Aportó como autor en dos obras, compiladas y publicadas conjuntamente entre la Unidad de la Defensa Nacional (UNDEF) y la Universidad Nacional de Lanún (UNLAN): “Manuel Belgrano, el político revolucionario que la historiografía eligió no mirar”, en El legado de Manuel Belgrano (2020), y “Martín Miguel de Güemes, vínculos políticos y militares en la guerra or la independencia americana”, en “El legado de Martín Miguel de Güemes” (2022).

“Insurgentes y revolucionarios” es su primer libro.

“El propósito del libro, es volver a estudiar la Revolución de Mayo y las guerras de la independencia, desde una perspectiva no abordada generalmente por la historiografía argentina. Nos proponemos visibilizar, el centro de formación política de los cuadros dirigentes de la Revolución que fue la Universidad de Chuquisaca, centro académico donde se graduó la mayor parte de la dirigencia política criolla”, manifestó el autor.