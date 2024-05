Agradecimiento

Quiero agradecer a todo el personal policial principalmente a Joselo Madrid jefe de calle, a los oficiales Auzou – Festorazi y a quienes se apersonaron en el hospital y tomaron los primeros datos míos y de la moto.

Al jefe de la departamental Rosales. Al Sr. Falcón obviamente que participaron muchas más personas para que en menos de 24 hs se resuelva que trabajaron incansablemente.

Quizás muchos digan: es su trabajo o es lo que tenían que hacer pero no siempre tenemos finales felices en este tipo de hechos. Una vez finalizado el proceso y la entrega de documentos (en el día de hoy) salí con la moto funcionando xq no tenía faltantes, no llegaron a romperla /quemarla /venderla.

Gracias gigantes a mis compañeros que me contuvieron en mi gran angustia y crisis al no encontrar mi moto y enseguida se pusieron en campaña de buscar una solución…hicieron llamadas y demás:

Rosa Coria, Andreita, Peppe, Vane Bustos, Andrés, Pame y Guada. A la Dra. Godoy (la 1era. en llamarme), a Agustina Mena y Facundo Espinaco, Pablo Gallastegui, a la jefatura de enfermería. Gracias a mi gran red de contención!!! Grupo del Hospital San Roque que me daban su apoyo, palabras de aliento, me preguntaban cómo estaba o si había alguna novedad en todo momento.

Gracias, gracias, gracias, siempre a todos pero principalmente a mi flia que estuvieron haciéndome el aguante en todo.

Cecilia Gerez

Flia. Raponi