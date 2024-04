Piden información sobre los desalojos a personas en situación de calle

Gabriel Solano (PO) presentó en la Legislatura porteña una iniciativa de resolución para obtener detalles sobre el “operativo especial orden y limpieza” que se llevó a cabo en Palermo y Recoleta, en dónde varias personas en situación vulnerable fueron corridas de los lugares donde paraban.

Tras la polémica que generaron los posteos del jefe de Gobierno, Jorge Macri, presentando un “Operativo Especial Orden y Limpieza” en el que se veía como personas en situación de calle fueron removidas de los lugares donde paraban, el legislador del Partido Obrero (PO) Gabriel Solano presentó en la Legislatura porteña un pedido de informes para obtener detalles acerca de lo ocurrido.

De esta manera, el trotkista buscará conocer si se llevaron a cabo tareas de desalojo en Palermo y Recoleta; que dependencias del Gobierno que actuaron en el operativo; y si se les otorgó a las personas desalojadas “algún tipo de solución habitacional y/o subsidio enmarcado en el decreto 690. De ser negativo, informe a dónde se trasladaron esas personas, y cuál es el seguimiento o la ayuda que se les brinda”.

En ese sentido, también prevé informarse acerca de si los desalojos pertinentes incluían a menores de edad y en qué condiciones se llevaron adelante; si se implementó el protocolo “Cero niños en la calle” y el “Protocolo de atención a personas en situación de vulnerabilidad habitacional con padecimientos de salud mental y/o consumo problemático”.

En los fundamentos de la iniciativa, Solano recordó que “el pasado miércoles 24 de abril, el Gobierno de la Ciudad llevó adelante desalojos a personas en situación de calle sin informar ninguna solución de orden habitacional para ellas. La actividad fue difundida a través de las redes sociales por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, que mostró imágenes de esquinas, plazas y demás lugares de la ciudad en los que antes se establecían o dormían personas y ahora, por su accionar, ya no lo hacen”.

Sobre esa misma línea, el diputado consideró que “semejante campaña no solamente es estigmatizante para los miles de personas que no pueden acceder a una vivienda por no disponer de recursos para hacerlo, sino que además deja en evidencia una política denigrante: no hay una sola mención en toda la campaña sobre posibles soluciones habitacionales para las personas que se encuentran en esa situación. Solamente se destaca como positivo el cambio en el espacio público”.

“Por otro lado, el protocolo ‘Cero niños en la calle’, es presentado como la solución frente a la problemática en la que se encuentran los menores en situación de calle, haciendo responsables a sus padres o mayores a cargo sin tener en cuenta los motivos por los cuales se encuentran en ese estado, producto de la crisis social y habitacional que han producido los sucesivos gobiernos. La separación de los niños y niñas de sus familias, llevados a lugares de acogimiento sin su consentimiento, es un ataque que se suma a la ya sumamente precaria situación en la que se encuentran”, continuó.

Finalmente, Solano planteó que “la pobreza y la indigencia en nuestro país y en la ciudad son fruto de políticas como las que llevan adelante el gobierno de Javier Milei y el de Jorge Macri, que ajustan al pueblo argentino para engrosar las ganancias de aquellos que aumentan sus recursos con los tarifazos, las devaluaciones y el deterioro del salario que sufre la mayoría de la población y con los favores al servicio de la especulación inmobiliaria, que alejan a la clase trabajadora del acceso a la vivienda y a los alquileres”.