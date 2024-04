Para Heller, “el oficialismo quiere seguir favoreciendo a los ricos en detrimento de las mayorías populares”

El diputado de UP enfatizó que “dicen que están derrotando a la inflación, pero la acumulada de los 4 meses de este Gobierno es 90%”. Realizó tres cuestionamientos en materia económica respecto las bases de la ley.

Tras cuatro horas de debate por la ley Bases y la reforma fiscal, el diputado nacional Carlos Heller (UP – CABA) tuvo su intervención y señaló que el oficialismo quiere “seguir favoreciendo a los ricos, en detrimento de las grandes mayorías populares”.

“No hay que mentir, no hay que decir falacias para tratar de justificar lo que quieren justificar, que es un ajuste brutal que no tiene ninguna justificación”, enfatizó Heller, quien agregó que “la moratoria tiene que ser para las PyMEs, y no para los agentes de retención”.

En tal sentido, agregó: “Quiero empezar mi intervención refiriéndome a algunas cosas que se dieron por sentadas en la presentación que hizo el oficialismo, tratando de explicar que estos temas que nos están proponiendo están basados en que el país estaba al borde de la hiperinflación y al borde de un desorden y un desastre absoluto”.

“Estamos escuchando decir que los salarios le están ganando a la inflación. Magia, absolutamente magia. La inflación promedio del año pasado fue 8,6% (enero-noviembre del año pasado); la inflación de los 4 meses de la gestión de este gobierno es 17,6%; la inflación acumulada de los 4 meses de este gobierno es 90% por ciento y dicen que están derrotando a la inflación”, detalló.

En cuanto a la emisión monetaria, Heller precisó: “hablan de emisión descontrolada, pero la base monetaria creció por debajo de la inflación en 2021: 8%; en 2022: 27% y en los 11 primeros meses de 2023: 35%. En términos de PBI: diciembre 2022 era el 4,2%; a noviembre 2023 era el 3,2%; se mantuvo entre los valores más bajos desde 2003 y se venía reduciendo mes a mes”

“Nos cansamos de ver colocaciones de deuda en pesos que fueron evitando que exista emisión. No hay ningún dato que avale la idea de una emisión descontrolada”, consideró.

Además, planteó que “la tercera cuestión es el tema de la creación de empleo”. “¿Saben cuántos empleos se crearon entre el 2019 y el 2023? 1.254.000, de los cuales 551.000 eran trabajadores registrados. ¿Saben cuántos trabajos registrados se crearon en el periodo anterior, el de Macri? 2.000”, repasó.

En tanto, señaló que “en el régimen de obligaciones aduaneras y de seguridad social estamos de acuerdo en que tiene que haber una moratoria, pero tiene que ser para las PyMEs. No puede ser que haya una moratoria para aquellas obligaciones de agente de retención que hubieran omitido retener o percibir”.

Al hablar del régimen de regularización de activos apuntó: “El proyecto del Ejecutivo es rechazable de plano por una cantidad de cuestiones porque establece que podrán acceder al blanqueo residentes y exresidentes creando una extraña categoría de exresidentes que pueden regularizar dinero en el país. No debería tomarse en cuenta los incrementos patrimoniales, los bienes adquiridos en el exterior, es una cosa que no se termina de entender. La base imponible la calculan en dólares estadounidense a un tipo de cambio de regularización que fijará arbitrariamente el Ejecutivo. Es una concesión amplia y grave. Excluye a funcionarios que desempeñaron funciones en los últimos cinco años quedan excluidos todos los funcionarios del periodo macrista”, y aclaró que mantendrán el dictamen 84/23 del año pasado.

“Sobre bienes personales es otra cuestión inaceptable porque la propuesta va a generar una pérdida de recaudación en un país que no tiene plata. Se coparticipa en un 93,73% con provincias y el otro 6,27 para cajas provinciales que no transfirieron. Le dan estabilidad fiscal de 10 años por pagar por adelantado por cuatro años fiscales, esto es un disparate e inaceptable. Impuesto a las ganancias vamos a sostener el proyecto vigente que aprobamos el año pasado con el agregado de una tasa del 15% a las empresas cuyos ingresos brutos superen para las empresas tramos 2”, criticó Heller y cuestionó: “Buscan a bajar impuestos a los que más tienen y gravar a los que menos tienen. Nuestro dictamen va en inversa a todo lo que el Ejecutivo busca”.