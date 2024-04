Francos y los aumentos en el Senado: “La política queda disociada del pensamiento de la sociedad”

El ministro del Interior calificó de “error enorme” el aumento aprobado por los senadores. Confirmó que mañana habrá cadena nacional del Presidente. Criticó a Carrió y habló de la movilización de universitarios.

Según el ministro del Interior, Guillermo Francos, fue un “error enorme” la suba salarial de los senadores, a la vez que reconoció que el presidente Javier Milei tenía conocimiento del tema. “Había un comentario de que estaba dando vueltas un proyecto de incremento salarial y el Presidente dijo que no podían hacer eso, y que si lo hacían los iba a exponer”, le dijo Francos este domingo a Radio Rivadavia. “Hacía tan poco tiempo que se había dado marcha atrás con lo anterior que parecía imposible”.

“Ha sido un error enorme del Senado la falta de sensibilidad al estado de ánimo colectivo”, opinó Francos sobre lo aprobado por los legisladores en la Cámara alta. “Esto fue hecho a menos de un mes del intento que fue vuelto atrás y todo el mundo vio la reacción de la gente”, contextualizó, e insistió: “Uno siente una decepción de que no se comprenda el reclamo de la gente. Me dolió mucho. La política queda disociada del pensamiento de la sociedad”.

Sobre este mismo tema, el ministro del Interior destacó que el bloque oficialista de La Libertad Avanza se posicionó en contra, aunque sin “los números suficientes”. A su vez, respecto del proyecto para retrotraer aumentos presentado por el PRO, planteó que desde el Poder Ejecutivo se presionará a través de la opinión pública, aunque aclaró que “el que decide es el legislativo”, lo citó la agencia Noticias Argentinas. “El Poder legislativo es independiente, nuestro bloque insistirá, pero hay que tener mayorías”. Y en este punto, aludió a las elecciones del próximo año: “Hay que buscar gente que le dé una aire nuevo a la política y a ambas cámaras”.

“¿Carrió habla con Milei para saber lo que quiere?”

Francos también opinó sobre declaraciones de Elisa Carrió, quien dijo que Milei busca derogar la Constitución Nacional. “¿Carrió habla con Milei para saber lo que quiere?”, preguntó el ministro. “Cómo va a decir irresponsablemente que va por la derogación de la Constitución. Salvo que hable con él y no nos hemos enterado, pero la verdad es que Milei tiene un respeto absoluto dentro de los poderes del Estado y jamás ha hablado de una reforma de la constitución y eso que la necesita reformas”, se explayó. Y sentenció: “Carrió ha dicho tantas barbaridades en su vida pública, que ahora que está medio retirada parece que los sigue diciendo”.

Cadena nacional de Javier Milei

Francos confirmó que mañana lunes el presidente Milei brindará una cadena nacional. Será para “comunicarle al pueblo lo que vino haciendo hasta ahora, los resultados y las perspectivas”. “El Presidente suele comunicarse a través de las redes, y un discurso institucional en esta instancia es muy importante para que la población sea capaz de observar los resultados”, explicó Francos. “El Presidente eligió un momento importante para comunicarles a los argentinos qué se hizo en estos meses y cuáles son las expectativas”, agregó.

Universidades nacionales

Siempre en diálogo con Radio Rivadavia, Francos también fue consultado sobre la convocatoria hecha para este martes, en defensa de las universidades nacionales. “Argentina está pasando un momento de austeridad en el sector público porque no hay plata. Muchas universidades se utilizaron políticamente en los últimos años. Uno ve quién las maneja, cuántos empleados hay”, apuntó, citado por La Nación. Y en particular, se dirigió a Ricardo Gelpi, rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA): “El ajuste alcanza a todos y cada uno tendría que entender el momento que estamos viviendo y hacer su aporte. Si el rector cree que la forma de transitarlo es cerrando la universidad, no es una persona capacitada para estar al mando”.