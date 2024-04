Una huelga de colectivos en el AMBA deja a 9 millones de pasajeros a pie

La decidió el gremio Unión Tranviarios Automotor (UTA) a partir de que las empresas decidieron no pagar los sueldos acordados en la paritaria. Según el sindicato, hay más de 400 líneas afectadas.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) había anunciado un paro de actividades para el lunes, que finalmente quedó en suspenso. Pero finalmente, como el prometido aumento salarial acordado en las paritarias no llegó, los choferes de colectivos enrolados en el sindicato comenzaron con la huelga desde las 0 de este jueves. La medida dejó reducido el transporte en la Ciudad de Buenos Aires, el Conurbano y La Plata. En algunas zonas, como la capital bonaerense, directamente no hay micros, ya que choferes de otras líneas decidieron plegarse también al paro en apoyo de sus compañeros. En principio la huelga de conductores de colectivos es por esta jornada, pero de no haber acuerdo podría extenderse durante los próximos días.

De acuerdo con el gremio, hay más de 400 líneas involucradas en la retención de tareas, que trasladan a un promedio de 9 millones de pasajeros por día.

Ayer miércoles venció el cuarto intermedio que se dieron el gremio y las cámaras empresarias del sector del transporte que operan líneas de colectivos. Las partes volvieron a verse las caras, pero la negociación no llegó a buen puerto y los choferes anunciaron la profundización de su protesta.

Los trabajadores se presentan en sus puestos de trabajo, pero no conducirán las unidades a menos que se vea reflejado el pago de la totalidad del salario actualizado.

El gremio sostiene que, en función del convenio colectivo de trabajo firmado, les corresponde un sueldo básico de $ 987.000, que además debe ser ajustado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de febrero, es decir un incremento por la inflación de ese mes. Esa suma es la que la UTA plantea como un derecho adquirido y le reclama a los empresarios que la depositen con los sueldos del mes de marzo, a cobrarse en abril.

Las empresas, en tanto, reiteraron que pagando $ 737.000 como básico por el mes de marzo, nada adeudan en materia salarial. En esa diferencia de 250 mil pesos está el conflicto.

“Si aparecen los 250 mil pesos de diferencia, trabajamos normalmente”, había dicho el secretario general de UTA a nivel nacional, Roberto Fernández, tras una de las reuniones del lunes. Aquel compromiso, sin embargo, aún no se cumplió.

El comunicado

En un comunicado emitido el día de ayer, el gremio afirma que “en atención a que el sector empresario se niega a pagar los salarios en los montos acordados, a pesar de que los Gobiernos Nacional y Provincial aportaron en subsidios la suma de más de $ 122.000.000.000, con un aumento respecto al de los meses anteriores de 42% y aumento del valor del pasaje que pagan los usuarios en un 250%, pese a lo cual manifiestan que los gobiernos deben aportar una suma superior porque los montos recibidos no son suficientes para cubrir los costos”.

“Ante esta situación”, continúa el texto firmado por Roberto Fernández, “en el día de mañana (por este jueves) los trabajadores estarán en las empresas al inicio de la jomada esperando el pago del 100% de los salarios, como requisito previo a iniciar las tareas”.