Milei habló del ajuste y planteó por primera vez la idea de ir por la reelección

El presidente Javier Milei participó, de forma online, de la presentación del libro “10 lecciones para salir de la trampa populista” del periodista Eduardo Feinmann en Paraguay. Se realizó un debate donde además estaban Santiago Peña, periodista paraguayo y Jorge Torres, a cargo de la conducción.

A la hora de exponer sus ideas, Milei habló sobre el ajuste que está realizando, el cual calificó del “más grande de la historia de la humanidad”, invitó a los empresarios a invertir en Argentina y afirmó que la universidad pública son “una picadora de carne” porque le inculcan el socialismo a los estudiantes.

También habló de la importancia de dar la batalla cultural “Yo estoy acá por cuatro años, podría llegar a estar por ocho, si la gente lo quisiera. La única forma de que no quede atado esto a una sola persona es con un proceso económico y político, pero también cultural. Recurrentemente saco temas, planteo discusiones, que no se logran entender en primer momento y después se entiende que estoy hablando de batalla cultural. Si hay alguien comprometido con eso, soy yo” expresó el presidente.

Luego, afirmó que cuando termine con los pasivos del Banco Central, podrá abrir el cepo para lograr una fuerte recuperación económica. A su vez, destacó la recuperación del sector agropecuario, del petróleo y gas.

Convencido en “hacer grande a la Argentina otra vez” dijo “no me voy a prestar a hacer gatopardismo y a estar engañando a la gente. A cada paso que damos, encontramos casos de corrupción y cosas aberrantes. La verdad que nuestro objetivo es ir a niveles de libertad económica como el país más libre del mundo, como Irlanda, ese es nuestro norte”.

Así mismo habló de la Ley Bases: “Una de las cosas que yo proponía en campaña y decían que no se podía hacer, estoy demostrando que sí se puede. He mandado el programa de reformas más grande de la historia de la humanidad, con tres ejes centrales: le devuelve libertad a la gente, promueve instituciones más pro-mercado, y va contra el robo de la política. El problema es que los políticos ladrones no quieren ceder sus privilegios en favor de las cosas que hacen bien a la gente”.

También habló sobre los otros sectores que “definenden los intereses de la casta ”no solo son los políticos ladrones, también son los empresarios prebendarios, los medios ensobrados que defienden intereses espurios, los sindicalistas que no representan a los trabajadores sino sus propios intereses y los intelectuales funcionales”, remarcó.

Eso dio lugar a que arremeta contra la educación pública y la universidad de la UBA: “Hay un conjunto de intelectuales dispuestos a defender ideas retrógradas, algunos por ingenuidad y en parte por el lavado de cerebro que ha hecho la educación pública. En especial, en el caso argentino, la Argentina en educación pública es esos chicos yendo a la picadora de carne. Entran en un sistema donde les lavan el cerebro y les meten las ideas socialistas en la cabeza”.

Por último, Milei afirmó: “La Argentina es un strong vibe para la inversión de largo plazo y en infraestructura. Eso se logra dándole estabilidad macro, con un compromiso pocas veces visto que hemos mostrado. Todavía hay riesgo, pero el riesgo es la contracara de tener altos retornos. Es un excelente caso de negocios para entrar y ganar mucho dinero”.