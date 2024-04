Cumpliendo metas: Un Viaje por la Historia de Dolores

Alvaro Monzani comparte su emocionante travesía de descubrimiento en las 13 escuelas rurales de Dolores. Desde el inicio de su proyecto en abril de 2023 hasta ahora, después de casi un año de pedalear y explorar, alcanza su objetivo. Un viaje impulsado por la pasión por la historia y el legado familiar, dedicado a su abuela Amandita, quien le inspira en cada paso de esta fascinante aventura.

El punto de partida de esta emocionante travesía se encuentra aquí.

OBJETIVO CUMPLIDO 🏁

El 5 de abril de 2023 inicié un proyecto llamado @infodoloresid que tenía como objetivo dar a conocer datos históricos, novedades, comercios, servicios y algunas cosas más sobre mi ciudad. Duró poco, 5 meses. Motivos personales hicieron que le dedicara menos tiempo del que me hubiera gustado y, ustedes saben, a veces dejamos cosas que nos gustan cuando “no rinden”.

Pero todo esto me dejó algo lindo. Mi abuela, enterada de mi interés por la historia de Dolores, me llenó de libros. Y uno de los que me dio había sido escrito por su hermano TOTO: “La educación en Dolores” que tiene datos como quién fue el primer maestro, quienes donaron las tierras para edificarlas, fechas de inauguración, etc. Y no más pasé unas pocas páginas pude leer que existían acá escuelas cuyo nombre desconocía por completo.

Inmediatamente nació mi deseo de investigar donde quedaban para conocerlas. Pero no iba a ser en auto. Por algunas había pasado corriendo alguna vez. Al resto, iba a ir con mi bici, aunque en ese momento las distancias parecían enormes.

Ahora puedo decir que después de:

📅 295 días

🚴🏻‍♀️ 405 km

⏱ 20H 54m

Terminé mi giro por las 13 escuelas rurales de Dolores

🏫 Nº 2 “Congreso de Tucumán” – Paraje La Vasca

🏫 Nº 6 “Almirante Brown” – Lomas de Salomón

🏫 Nº 11 “Sol de Mayo” – Cuartel VI

🏫 Nº 14 “Victoriano E. Montes” – Los Sauquitos

🏫 Nº 16 “Juan. B Selva” – Loma de Roldán

🏫 Nº 17 “Libres del Sur” – Est. Panelo

🏫 Nº 18 “Hipólito Irigoyen” – Sevigné

🏫 Nº 19 “Justo José De Urquiza” – La Selva

🏫 Nº 23 “Tambor de Tacuarí!” – Parravicini

🏫 Nº 24 “Bernardino Rivadavia” – Ruta 2

🏫 Nº 25 “Remedios de Escalada” – Montes del Tordillo

🏫 Nº 28 – “Mariano Moreno” – La Blanqueada

🏫 Nº 29 “Manuel Belgrano” – Lomas de Salomón

¡Gracias Amandita por ser mi fuente de inspiración para esto y para tantas cosas más en esta vida!

Como expresó en su posteo Alvaro Monzani, Cada kilómetro pedaleado, cada escuela visitada, ha sido un paso más hacia el corazón de la historia de Dolores. Gracias por increíble viaje.