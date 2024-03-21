Conoce quiénes son los ternados a los Méritos Deportivos

El próximo viernes 22 a las 20.30 hs en el Teatro Unione se llevará a cabo la entrega de los premios Méritos Deportivos, por la labor realizada durante el año 2023.
La actividad es un reconocimiento a los deportistas dolorenses y está organizada por la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Dolores.
A continuación compartimos las ternas de las distintas disciplinas que participan:
NEWCOM
NOEMI DALUICIO
SUSANA RODRIGUEZ
MIRTA CIRION
AJEDREZ
MATEO ELHALEM
JOAQUIN ALAM
FRANCISCO MENDIGUIBEL
ATLETISMO
MAITE ANTONELLI
BENJAMIN BRITOS
BENJAMIN FERNANDEZ
ARTES MARCIALES
ANDRE AGUIRRE
MAURICIO ROCHA
CLAUDIA SIRIO
AUTOMOVILISMO
DIEGO ESPIL
GASTON BROWN
FACUNDO RIOS
BÁSQUET PRIMERA FEMENINO
JOSEFINA DIESTRO
JULIANA ALVAREZ
VALENTINA LOPEZ
BÁSQUET PRIMERA MASCULINO
MATIAS CUELLO
GONZALO DEL MATE
MATEO BIDARTE
BÁSQUET FORMATIVA FEMENINO
MAITE ACEVEDO CHIRIZOLA
LUDMILA CABANNE
ALMA LEDESMA DIAZ
BÁSQUET FORMATIVA MASCULINO
SANTIAGO DACONTE
TOMAS ECHETO
MATEO PEPPE
BEACH VOLEY FEMENINO
TAIS GRIMBERG-VICTORIA PULTI
EMILIA CAMARENA
BEACH VOLEY MASCULINO
JUAN CASAÑAS
AUGUSTO DAVILA
BAUTISTA BELMARTINO
VOLEY FEMENINO
MARTINA FORGIA (EVER READY)
CATALINA CELILLO (SOCIAL)
VICTORIA PULTI (EVER READY)
VOLEY MASCULINO
BAUTISTA BELMARTINO (EVER READY)
AUGUSTO DAVILA (EVER READY)
TOBIAS GEBER (SOCIAL)
BOCHAS ADULTOS
MIGUEL DALUICIS
EDUARDO TISNES
DANIEL DALUICIS
BOCHAS JUVENILES
JAZMIN DALUICIS
BENJAMIN HIDALGO
SOLANA GOMEZ
DEPORTIVO BOXEO
AXEL MONTES DE OCA
CESAR CANALE
ALEXANDRIA ENIZ
CARRERA DE CALLE MASCULINO
GUSTAVO CUERVO
MAXIMILIANO UTERGA
FRANCO CANALES
CARRERA DE CALLE FEMENINO
YESICA MONTOYA
ISABEL CHAVEZ
CRISTINA PEZZULLI
FUTSAL
VALENTIN PEÑA
THIAGO GONZALEZ
JOAQUIN CARLOMAGNO
FÚTBOL FEMENINO INFERIORES
FRANCISCA CASTILLO (SOCIAL)
ALISON MATURANA (EVER READY)
IARA D ANGELO (SARMIENTO)
FÚTBOL INCLUSIVO
LEANDRO DISANSO
JONATHAN CEJAS MOLTONI
AGUSTIN CANLE
FÚTBOL INFANTIL
URIEL LÓPEZ (INDEPENDIENTE)
THIAGO LÓPEZ (FERRO)
THIAGO PUEBLAS (DOLORES)
FÚTBOL PRIMERA FEMENINO
VERONICA ETCHART (EVER READY)
MARTINA MARO (FERRO)
ZUNILDA NIZ (DOLORES)
FÚTBOL PRIMERA MASCULINO
JORGE CALABRESE (SARMIENTO)
MARCELO AREVALO (FERROVIARIO)
GIAN FRANCO GONZALEZ (INDEPENDIENTE)
FÚTBOL SENIOR
SILVIO MORCELLA (DEFENSA)
SEBASTIÁN SUÁREZ (FCG)
FEDERICO LARRUY (OLD BOY S)
HANDBALL
FRANCO ORTIZ
FEDERICO CROCCI
BAUTISTA IBALO
GIMNASIA ARTÍSTICA
LUNA BERARDI
ANA PAULA PIO
UMA VIVARDO
GOLF
FELICITAS TRIGO
FEDERICO SARASOLA
JUAN JOSE CASTELLA
HOCKEY
ANA CLARA BONAVITA
LILIANA MORA
ORIANA GERLI
KARTING
FACUNDO BACHINI
FEDERICO BETULAR
RENZO ARANCIAGA
NATACIÓN
LUCIA OLGUÍN
LUCIA HAGEN
ANTONIA BONAVITA
NAUTICA
JORGE TAMAGNO
CAROLA TERUGGI
HUGO RODRIGUEZ
EXPLORACIÓN DEPORTIVA
JUAN JOSÉ FERRER
SEBASTIÁN MALDONADO
CAROLINA SUÁREZ
PADEL FEMENINO
FLAVIA RAMOS
MÓNICA FERRER
MARÍA ROSA TELLERIA
PADEL MASCULINO
EMILIO BENITEZ
DANIEL MORALES
NÉSTOR BUIDE
PATÍN
SOFIA REYNOSO
ANTONELLA ARANCIAGA
VICTORIA ORTIZ
PELOTA PALETA
JUAN MANUEL GARAY
HUGO JAURENA
CARLOS ALEJANDRO OCERIN
PRUEBAS COMBINADAS
DAMIÁN MAZOTTI
CLAUDIO PONCE
MELINA SUÁREZ
RUGBY JUVENILES
JOSÉ CAMARENA
ISAIAS VALENZUELA
BAUTISTA BAEZ
RUGBY PLANTEL SUPERIOR
PABLO LOPREITTO
FRANCO MORENI
NICOLAS CORBELA
RURAL BIKE
MARÍA FERNANDA ECHARREN
DIEGO ECHARREN
DAMIAN MAZOTTI
SKATE
MASSIMO BARCIO
ALEXIS RECHIMOND
LUCIA PEREZ EDUARD
SOFTBOL
ANITA RODRIGUEZ CARRO
ANDRES WOLCHEFF
VICTORIA PARODI
TENIS JUVENILES
FELIPE SACHELLA
JUAN DUARTE
THIAGO ORTIZ
TENIS SENIOR
FRANCISCO CIANCIO
NESTOR PARDO
FRANCISCO LANZ
MÉRITO DEPORTIVO TENIS DAMAS
ANA RONCORONI
CLAUDIA CIANCIO
ANDREA LUNA
MÉRITO DEPORTIVO TRAIL RUNNING MASCULINO
CIRO CARDENAS
AGUSTÍN IRIGOYEN
ARISTÓBULO COTIGNOLA
MÉRITO DEPORTIVO ULTRA TRAIL FEMENINO
JIMENA RACIOPPE
IVANA GARAGUSO
FLORENCIA GALLO
MÉRITO DEPORTIVO ULTRA TRAIL MASCULINO
FEDERICO IRIGOYEN
DIEGO OLIVER