Dolores tiene un nuevo millonario gracias a la Quiniela Plus

Un vecino o vecina de la ciudad acertó los 8 números y se llevó un premio de más de $108 millones. El ticket fue vendido en la agencia ubicada en la calle Carlos Pellegrini esquina Vucetich.

Una vez más, la Quiniela Plus, convirtió en millonario a un vecino o vecina bonaerense. La jugada se realizó en la agencia “Negro el 8”, ubicada en la calle Carlos Pellegrini esquina Vucetich de Dolores.

“Estamos viviendo una emoción tremenda. El pueblo está revolucionado, el ganador todavía no ha aparecido”, afirmó Miguel Angelinetti quien es titular de la agencia desde hace más de 20 años.

Además comentó que no es la primera vez que vende un premio millonario: “el año pasado vendimos dos premios de Chance Plus y en el 2005 también uno muy importante de Quiniela Plus, así que hemos tenido la suerte de vender varios premios importantes. Estoy muy contento, muy feliz, porque la verdad que es un premio hermoso, y espero que lo sepan disfrutar”.

La jugada ganadora se registró en el sorteo 12106, realizado ayer a las 21 hs, con los números 02-14-15-33-37-49-66-90.

Es importante recordar que, la Plus sortea de lunes a sábados con la Quiniela nocturna y ofrece tres variantes de juegos: Plus, Super Plus y Chance Plus.

En lo que va del año, ha entregado más de $408 millones en premios, en todo el territorio bonaerense.