El PJ bonaerense calificó de “grave e irresponsable” el llamado de Espert y Milei a no pagar los impuestos

En un comunicado, indicaron que la política impositiva bonaerense se encuentra condicionada por los recortes y ajustes que lleva adelante el Gobierno nacional.

El PJ bonaerense emitió un comunicado contra los dichos del diputado y presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de esa cámara, José Luis Espert, quien llamó a una rebelión fiscal en la provincia de Buenos Aires, asegurando que él no va a pagar los impuestos “inmobiliario, inmobiliario rural y patentes” y sosteniendo que “no hay que pagarlos”, para que la población siga su ejemplo. Asimismo, repudió el apoyo a ese mensaje del presidente, Javier Milei.

“Es muy grave e irresponsable la actitud del presidente de la Nación y el diputado por la provincia de Buenos aires (…) están llamando abiertamente a una rebelión fiscal en la provincia”, indicó el texto de la entidad, cuyo titular es el diputado Máximo Kirchner.

El comunicado destacó además la actitud diferente que tiene el gobernador, Axel Kicillof, quien envió refuerzos a la provincia de Santa Fe ante la escalada de violencia por el avance del narcotráfico.

El texto resaltó que la política impositiva bonaerense se encuentra condicionada por los recortes y ajustes que lleva adelante el Gobierno nacional, como “la sustracción de un punto de coparticipación, la eliminación del Fondo de Incentivo Docente (FONID) y fundamentalmente por las decisiones del presidente en la macroeconomía”.

En tanto, varios intendentes también salieron al cruce del llamado de Espert a los bonaerenses y alertaron sobre la gravedad de la situación a través de la red social X/Twitter.

Francisco Echarren, intendente de Castelli: “El Presidente Milei quiere quebrar políticamente a Axel Kicillof. Por ese motivo ataca a la Provincia sin importarle los docentes, la policía, los 135 municipios y los 17 millones de bonaerenses. No solo le saca recursos de coparticipación, fondos afectados sino que ahora llama a una rebelión fiscal. No le importa llevarse puesto y destruir una provincia entera porque el Gobernador piense diferente. Todo una locura.

Rodrigo Aristimuño, intendente de Coronel Rosales: “Parece que al Gobierno Nacional ya no le alcanza con la crisis económica provocada que reduce la coparticipación y con haberle quitado a nuestra Provincia de Bs. As. las transferencias no automáticas legítimas que recibía, sino que ahora quieren romper su propia recaudación. Es importante mantener la cordura y sobre todo, respetar la Institucionalidad de nuestro Gobernador Axel Kicillof. Desde el municipio de Coronel Rosales pedimos al Gobierno Nacional que respete a todos los bonaerenses”.

Ricardo Curutchet, intendente de Marcos Paz: “La Provincia de Buenos Aires sufre un fuerte ajuste del gobierno nacional y ahora alientan una rebelión fiscal irresponsable. La Ley Impositiva fue aprobada por amplia mayoría en la Legislatura por ser progresiva y contener aumentos en gran medida por debajo de la inflación”.

Leonardo Boto, intendente de Luján: “El Estado Nacional debe acompañar y no ahogar financieramente a las provincias. Acompañamos plenamente la gestión económica del gobernador Axel Kicillof que desde el 2019 viene haciendo una gran labor con las cuentas públicas de la Provincia de Buenos Aires”.

María Celia Gianini, intendenta de Carlos Tejedor: “Ahora intentan romper la recaudación provincial propia y con esto impedir el cumplimento del mandato que la sociedad impuso. Presidente para gobernar se requiere cordura, diálogo político y respeto institucional, por favor haga honor al voto de las y los argentinos”.

Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda: “El sector rural es el menos castigado por el ajuste. Convocar desde el gobierno nacional a su rebelión fiscal y no pago del IIRR es una total irresponsabilidad. La recaudación impositiva es la que permite realizar obras y atender la educación, salud y seguridad de los bonaerenses”.

Julio Alak, intendente de La Plata: “En un acto de enorme gravedad institucional sin precedentes en la historia argentina, el Gobierno Nacional ha llamado a no cumplir con la ley en la provincia de Buenos Aires. Al promover la evasión fiscal, está violando la Constitución Nacional y el art. 36 del Tratado Internacional de la Declaración Americana que establece: ‘Toda persona tiene el deber de pagar los impuestos establecidos por la ley para el sostenimiento de los servicios públicos’”.

Mariano Cascallares, intendente de Almirante Brown: “El régimen tributario de la Provincia de Buenos Aires para el año 2024 se debatió y aprobó en la Legislatura con la participación de las diferentes fuerzas políticas. Llamar desde el Gobierno Nacional a la rebelión fiscal a los bonaerenses constituye una total irresponsabilidad que no contribuye para nada con la convivencia democrática o las convocatorias como el Pacto de Mayo”.