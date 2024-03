Milei apuntó contra “la clase política” después del rechazo al DNU

La Cámara Alta rechazó el Decreto de Necesidad y Urgencia enviado por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, aún está vigente, a la espera de Diputados.

Con 42 votos en contra, 25 a favor y 4 abstenciones, los senadores nacionales rechazaron el DNU 70/23 “Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina”. No obstante, aún los lineamientos del decreto continúan vigentes, a la espera del tratamiento en la Cámara de Diputados. Si el Gobierno consigue mayoría en la Cámara baja, el DNU seguirá su curso. Si es rechazado, quedará anulado.

Por la noche, la Oficina del Presidente Javier Milei emitió un duro comunicado. Una vez más apuntó contra “la clase política” y consideró que el rechazo del decreto es “como un intento de socavar el Pacto de Mayo”. “Que la clase política decida de qué lado de la historia quiere quedar”.

Unión por la Patria (UxP) consiguió el apoyo necesario a sus 33 legisladores en la votación en contra y alcanzó las 42 voluntades. El más resonante fue el de Martín Lousteau, presidente de la Unión Cívica Radical, quien tuvo cruces con el oficialismo en el recinto y por redes sociales durante toda la jornada. “Aquellos que se visten con Alfonsín, recomiendo que lo lean”, dijo Lousteau durante su alocución. Los 25 votos de aprobación del DNU fueron de los bloques de La Libertad Avanza y el PRO.

En tanto, el escenario en Diputados es menos claro que el del Senado: pese a que UxP es el bloque mayoritario con 99 diputados, se precisan 129 votos para la mayoría. La carrera de negociaciones será áspera.

En la mañana de este jueves, con 45 senadores presentes y 27 ausentes, se consiguió el quórum necesario para comenzar la sesión en la Cámara de Senadores, en medio de una fuerte tensión entre la vicepresidenta, Victoria Villarruel, y el presidente, Javier Milei.

La sesión arrancó a las 11.11 con senadores de todos los bloques sentados en sus bancas y con una vicepresidenta dispuesta a respetar los reglamentos, a pesar de la fuerte crisis que enfrenta con Javier Milei tras su decisión de aceptar el pedido de sesión especial impulsado por la oposición para discutir el DNU, a sabiendas de que estarían los votos necesarios para su rechazo.

Tras una fuerte misiva de la Oficina del Presidente contra la decisión de Villarruel, en el que criticó duramente “la decisión unilateral de algunos sectores de la clase política que pretenden avanzar con una agenda propia e inconsulta”, el ministro del Interior, Guillermo Francos, intentó bajarle el tono a la pelea y aseguró que no cree que la vicepresidenta haya tenido una intención política contra Milei al incluir el DNU en el debate, aunque aseguró que pudo haber cometido “un error”.

Comunicado de Javier Milei

El Presidente dijo esta anoche que el voto en el Senado pone en riesgo la convocatoria al Pacto de Mayo que realizó durante la Asamblea Legislativa. “Resulta imposible interpretar esta decisión de otra manera que como un intento de socavar el Pacto de Mayo, el Gobierno Nacional y el cambio elegido por los argentinos”, afirmó en el comunicado. “El día primero de marzo de 2024, el Presidente de la Nación extendió una invitación, en un acontecimiento histórico sin precedentes, a todos los integrantes de la dirigencia política, sin distinción partidaria, para firmar el Pacto de Mayo”.

En ese sentido, advirtió: “Lo acontecido hoy en la Cámara de Senadores de la Nación atenta contra la convocatoria del Presidente. La misma Cámara que ha habilitado casi 500 Decretos de Necesidad y Urgencia del kirchnerismo, se ha encargado de rechazar el DNU del Presidente Javier Milei a solo tres meses de su asunción”. Y cerró: “En su discurso acerca del estado de la Nación, el Presidente planteó dos alternativas: el acuerdo o la confrontación. Ha llegado el momento de que la clase política decida de qué lado de la historia quiere quedar”, precisó

Villarruel: “No hay gobierno sin institucionalidad”

La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, mostró su “compromiso inclaudicable” con Javier Milei y con Argentina, luego de la caída del DNU. “Desde el momento que Javier Milei me pidió que lo acompañara como diputada y luego en la fórmula presidencial, sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Hemos trabajado espalda con espalda a pesar de intentos por dividirnos”, expresó en un video difundido por la red social X. “Yo no me voy a convertir en Cristina Fernández de Kirchner. No me voy a convertir en aquello que vinimos a cambiar”, sostuvo Villarruel, que reafirmó que el Senado “es la casa de las provincias y un poder independiente de la República Argentina”. Y cerró: “No hay gobierno sin institucionalidad. Por eso la política tiene que trabajar para la gente. No hay progreso sin libertad, todo por Argentina”