Drogas, alcohol y depresión: la dura confesión de Daniel Osvaldo y su ruego por ayuda

El exdelantero de la Selección de Italia publicó un video en su cuenta de Instagram en el que abre su corazón para pedir ayuda pública. Recibió apoyo de muchas personalidades del mundo del fútbol y del espectáculo.

El exfutbolista Daniel Osvaldo conmovió a muchos al publicar la madrugada de este jueves un video en su cuenta de Instagram @daniosvaldobv, en el que narra la dramática situación en la que se encuentra, en medio de una “depresión muy grande” que lo llevó a tener un consumo de “drogas y alcohol”, mientras afirma que su vida “se le está yendo de las manos”. Osvaldo, que venía de tener días como noticia en los medios por su separación de la periodista Daniela Ballester, decidió abrir su corazón y pedir ayuda pública. De inmediato, figuras del ambiente del fútbol y de otras partes mostraron su apoyo al exdelantero, como Leandro Paredes, Darío Cvitanich y Gastón Pauls.

La narración de Daniel Osvaldo comienza: “Hace mucho tiempo vengo lidiando con una depresión muy grande que me hizo caer en adicciones al alcohol y las drogas. Lo quiero contar y compartir porque estoy en tratamiento psiquiátrico”.

“Quiero hacer este video para aclarar algunas cosas sobre mi vida. Estoy bastante desesperado y no la estoy pasando nada bien. Tengo la necesidad de hablarlo”, lanzó Osvaldo.

Según relató, sufre de “falta de autoestima y depresión”. Afirmó que muchas veces no quiere ni “levantarse de la cama”. “Vuelvo a caer en la autodestrucción por enojo, y eso destruye a la gente a mi alrededor. Prácticamente vivo solo, encerrado“, dijo.

“Lo cuento porque creo que es la única manera en que pueda salir es que realmente se entere la gente de lo que me está pasando. He caído en adicciones muy feas, que me hicieron alejarme de gente que quiero mucho. Me hace no tener ganas de compartir cosas con mis hijos”, dijo Osvaldo.

“Decisiones que no están bien”

Además pidió disculpas a su ex pareja, la periodista Daniela Ballester, de quien se separó recientemente en medio de sospechas por una presunta infidelidad.

“Las decisiones que tomo en mi vida que no están bien, el enojo que tengo con el mundo, tienen que ver con mi falta de autoestima, mi depresión. Estoy haciendo un tratamiento psiquiátrico, con medicaciones, pero es difícil. Me aíslo de la gente que quiero y me cuesta mucho salir adelante”, remarcó.

Osvaldo, que se nacionalizó italiano y jugó para esa selección, además de formar parte de los planteles de Inter y Juventus, contó además que dilapidó gran parte de sus ahorros y que perdió la “seguridad y confianza” que tenía cuando era profesional. “Hoy soy una persona que no reconozco y me está costando mucho salir de esto. Me cuesta mucho hablar las cosas, abrirme, salir de la realidad que se genera en mi cabeza y es muy difícil distinguir de lo que es real de lo que mi cabeza inventa”, explicó.

“Quería decir esto más que nada para que si alguien está viviendo algo parecido que pida ayuda. Que solo no se sale. Yo pedí ayuda y aun así me está costando. Siempre fui buen compañero, quise ser buen padre aunque muchas veces no me salió. Vienen de un lugar de mí que no puedo controlar, no puedo manejar. Quería decir esto y pedirle perdón a mi familia, a mis hijos, a mis amigos“, contó entre lágrimas.

“No me quiero victimizar, quiero obligarme a no caer en los mismos errores. Y siento que si todos lo saben, no me voy a poder escapar y ojalá pueda volver a ser el de antes algún día. Nada más”, cerró.

“Un partido difícil”

Tras la difusión del video, que fue publicado a eso de las 6 de este jueves, varios personajes del ambiente del fútbol dejaron comentarios para mostrar su apoyo al exdelantero que se convirtió en músico. Uno de los que se sumó fue Leandro Paredes, campeón del mundo con Argentina en el Mundial de Qatar: “Vamos dani querido!!!! fuerza que todo va a estar bien”.

También apareció Darío Cvitanich, ex delantero de Boca Juniors, Racing Club y otros equipos del fútbol argentino. “Vamos Dani, el primer paso es hablarlo, partido difícil que vas a sacar adelante con la gente que te quiere y necesita verte bien…. sos un guerrero goleador!!!”, escribió el exfutbolista de 39 años.

“¡Dani querido! Que ganas de darte un abrazo hermano! Sabes que te quiero mucho y sé que te vas a poner fuerte, sos una hermosa persona con un corazón enorme! ¡Vamos Dani Carajo!”, escribió Juan Forlín, ex marcador central del Xeneize.

Además, Cristian Llama, quien tuvo un recordado paso por Arsenal de Sarandí, también dejó su comentario para Osvaldo. “Vamos arriba bomber!!! Rodéate de gente que te quiera de verdad… Y ni hablar de buscar un profesional para poder contar tus cosas. Forza”, fueron las palabras que usó el volante que en la actualidad milita en Atlético de Rafaela.

El colombiano Roger Martínez, que actualmente milita en la Academia, fue otro de los que apoyó al ex jugador tras ver su video. “Vamos Dani Goleador, arriba”, escribió el atacante.

Por fuera del ambiente futbolístico, mostró su apoyo el actor Gastón Pauls, quien en su momento también tuvo una aparición pública en la que contó los problemas de adicciones que padeció. “Vamos Dani querido, acá estoy. Un día a la vez. Abrazo enorme”, escribió en la publicación.

Mientras que el cantante de El Bordo, Ale Kurz, escribió: “Fuerza Toro, estamos con vos, sos de buena madera, te quiero”.

(DIB) MM