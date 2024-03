Violento asalto a Mercedes Ninci y su familia: “Nos estaban buscando”, dijo

En horas de la madrugada, al menos cuatro delincuentes armados ingresaron a la vivienda mientras los habitantes dormían. Amenazaron a la periodista Mercedes Ninci, a sus cuatro hijos y a un sobrino, los encerraron en una habitación durante dos horas y se llevaron dinero y una cámara.

“Nos redujeron aquí en mi cuarto, yo estaba con mis cuatro hijos y mi sobrino que vive con nosotros. Desastre. Todo tirado en el piso, en la cama. Bueno, qué decirles”, relató a Crónica TV y a TN.

La periodista fue asaltada junto con su familia por cuatro delincuentes durante la madrugada de este miércoles en su casa de Almagro. "Evidentemente nos estaban buscando", dijo Ninci. https://t.co/7cwOZO0ioE pic.twitter.com/v5GLcTeikR — TN – Todo Noticias (@todonoticias) March 13, 2024

“A las 3 AM más o menos escucho gritos y me paro y me levanto, veo que por la escalera un delicuente lo tenía del cuello a mi sobrino, y después bajaban todos los chicos. Ahí había un chico armado….les digo que esté tranquilos”, contó la periodista.

Durante el asalto, los delincuentes, que según la víctima parecían contar con información previa, buscaron específicamente dinero en dólares y oro. La periodista relató que previamente habían intentado robarles, forzando la cerradura de la casa la semana anterior. Este hecho sugiere que los asaltantes tenían conocimiento de lo que podían encontrar en la vivienda.

Los agresores mantuvieron a la familia retenida durante al menos dos horas, y se llevaron consigo una suma de dinero destinada al viaje de estudios de una de las hijas de Ninci a Europa, junto con una cámara profesional propiedad de otra de sus hijas. La cronista de radio Mitre destacó que uno de sus hijos comenzó a rezar durante el asalto, y curiosamente los delincuentes se retiraron poco después.

En medio de la investigación policial, se reveló que los asaltantes eran hombres mayores de 30 años, agresivos y aparentemente profesionales en su accionar. Uno de ellos reconoció a Ninci y la amenazó para evitar que llamara a la Policía, mencionando su supuesta relación con el Papa Francisco debido a una fotografía en la que aparecía con él.

La Fiscalía en lo Criminal y Correccional Nº50, a cargo de Edgardo Orfila, asumió la investigación del caso y dispuso la intervención de la División Investigaciones Comunales Nº5 de la Policía de la Ciudad.