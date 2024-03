Maduro prohibió que los aviones de Aerolíneas Argentinas sobrevuelen el espacio aéreo de Venezuela: qué vuelos afecta

Desde el gobierno de Nicolás Maduro tomaron esta decisión, que abarca a los aviones de Aerolíneas Argentinas y de las otras compañías de nuestro país.

El régimen de Nicolás Maduro prohibió a los aviones con matrícula de la República Argentina sobrevolar el espacio aéreo venezolano. Con esta medida, se restringen las rutas de los vuelos de Aerolíneas Argentinas, pero también de todas las otras compañías aéreas que operan en el país.

Esta disposición del gobierno de Venezuela impide a cualquier aeronave con matrícula argentina los sobrevuelos sobre su territorio. Son los aviones que empiezan con la letra LV, e incluso se vieron afectados algunos vuelos privados.

Cuándo prohibieron que los aviones argentinos sobrevuelen el espacio aéreo venezolano

La norma se aplicó por primera vez con un vuelo de Aerolíneas Argentina a Punta Cana. Al regresar, la empresa elevó una queja. Levantaron la prohibición, pero posteriormente, al momento de ingresar al espacio aéreo venezolano, volvieron a imponer el impedimento.

En Aerolíneas Argentinas indicaron: “Desde ese momento no se levantó esa restricción y no sabemos los motivos, pero es obvio que está relacionado con el caso del avión iraní”.

Qué vuelos afecta la decisión del gobierno de Maduro sobre el espacio aéreo venezolano y los aviones argentinos

Desde Aerolíneas Argentinas indicaron que vuelos afecta esta decisión: son los vuelos a Punta Cana y Nueva York, aunque el desvío que deben realizar en su ruta es mínima en materia de tiempos. Aún así implica un gasto extra para la compañía.

El Gobierno nacional envió a la Embajada venezolana en Argentina dos notas reclamando por la situación, para que fueran enviadas a la Cancillería de Venezuela. Además, la línea aérea notificó este inconveniente a la Cancillería desde donde enviaron una citación a la embajada venezolana en el país, Stella Marina Lugo Betancourt.

Dada la resistencia del gobierno venezolano, se realizará una presentación ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), una agencia que depende de Naciones Unidas, solicitando una mediación en este conflicto. Por el momento no se vislumbra una solución, debido a las actitudes de Javier Milei desde que asumió el gobierno: no designó embajador en Venezuela, no invitó al Gobierno venezolano a la asunción presidencial, y entregó el avión iraní a los Estados Unidos.