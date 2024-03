El Gobierno constituyó un Comité de Crisis para intervenir en Rosario contra el narcotráfico: “Son ellos o nosotros”

Se sumarán para asistir a la Policía de Santa Fe la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario.

El gobierno informó a través de la cuenta de X/Twitter de la Oficina del Presidente de la República Argentina que desde el Ejecutivo se conformó un Comité de Crisis con el objeto de intervenir en la ciudad de Rosario con las Fuerzas de Seguridad federales, tras un pedido del gobernador Maximiliano Pullaro.

Según se indicó, se sumarán “al combate del narcotráfico” para asistir a la Policía de Santa Fe la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario.

El mensaje fue replicado por la propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con la frase: “Por instrucción del presidente Javier Milei en Rosario, ni un paso atrás. Mañana estaré en el terreno”.

Por instrucción del presidente @JMilei, en Rosario, ni un paso atrás. Mañana estaré en el terreno. https://t.co/OnxU9EJNgt — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 10, 2024

Milei: “Son ellos o nosotros”

En las últimas horas, varios episodios delictivos conmocionaron a la ciudad de Rosario: unas cuatro personas fueron asesinadas con mensajes explícitos para los gobiernos provincial y nacional. Dos taxistas, un conductor de trolebús y un playero de estación de servicio fallecieron en los ataques. En los dos primeros hechos, los agresores dispararon con armas policiales y dejaron por separado, una zapatilla de un mismo par en cada escena. El ataque al conductor del trolebús resultó de una balacera contra un micro y un proyectil le rozó la nuca. Tras permanecer hospitalizado, murió. En la noche del sábado, fue ultimado el trabajador de una estación de servicio: de acuerdo a las imágenes que se viralizaron, captadas por una cámara de seguridad, un joven abrió la garita vidriada en la que se encontraba la víctima y, sin mediar palabra, le disparó y salió corriendo.

En tanto, el presidente Javier Milei, entrada la tarde, realizó un posteo en su cuenta de X/Twitter enviando las condolencias a la familia del joven que fue asesinado en la estación de servicio y dejó una frase contundente para el crimen organizado que está emplazado en Rosario: “Son ellos o nosotros”. En su mensaje, criticó a los gobiernos anteriores, kirchnerista y socialista, a quienes apuntó por “entregar la ciudad a la delincuencia”. Sobre la línea de trabajo que se buscará establecer en el territorio, remarcó: “Quiero ser claro: estamos enfrentando a un grupo de narcoterroristas desesperados por sostener el poder y la impunidad. Mientras sea Presidente, no vamos a dejar de perseguirlos. No vamos a dejar de requisar las cárceles. No vamos a titubear cuando la vida de un inocente esté en juego. No vamos a permitir que sigan gobernando Rosario. Las Fuerzas de Seguridad tienen nuestro apoyo irrestricto para hacer lo que sea necesario para reinstaurar el orden. Vamos a redoblar esfuerzos, encerrarlos, aislarlos, recuperar las calles y la libertad de los rosarinos. No negociamos, porque sabemos que son ellos o nosotros”.

Bruno tenía 25 años y estaba trabajando cuando lo ejecutaron a sangre fría. Envío mis condolencias a Jimena y su hijo, y a todos los que esta semana perdieron un ser querido en Rosario. Sé que no hay palabras para aminorar tanto dolor, pero sepan que este gobierno no va a parar… pic.twitter.com/kI5doQXECp — Javier Milei (@JMilei) March 10, 2024

Comunicado provincial

Desde el Gobierno de Santa Fe, también publicaron un comunicado en el que dieron a conocer nuevas medidas para detener los atentados en Rosario llevados adelante por organizaciones criminales, que no dudaron en calificar como de accionar “terrorista”.

“Los ideólogos y ejecutores de estos hechos, que no dudamos en calificar como terroristas, pretenden recuperar los privilegios que tenían las organizaciones criminales dentro de las cárceles: quieren recuperar el delivery, tener celulares, visitas íntimas ilimitadas, y sobre todo organizar y cometer delitos desde la cárcel”, indicaron en el documento desde la administración provincial de Maximiliano Pullaro.

“No actúan contra un gobierno: están en contra de todos los rosarinos y los santafesinos en general que queremos la aplicación de la ley para impedirles que sigan cometiendo delitos tras las rejas”, añadieron.

En esa línea, indicaron una serie de ejes de trabajo en los que se va a trabajar con la conformación de este Comité de Crisis, con injerencia federal, provincial y municipal.

Triplicar la acción operativa de las fuerzas de seguridad en el territorio;

Identificación de los controles de vehículos y personas, para lo cual requerimos la predisposición de la ciudadanía.

“Todos los niveles del Estado trabajamos de manera decidida y coordinada para dar con estos terroristas que se enfrentan a toda la sociedad, concluyeron”.