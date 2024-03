Milei dio marcha atrás con la suba de sueldos del Poder Ejecutivo

Tras la polémica

El presidente publicó un tweet donde asegura que no se aumentarán los sueldos a los cargos políticos en los mismos porcentajes que los cargos de planta

El Presidente, Javier Milei, comunicó en sus redes sociales que se retrotraerá la medida que aplicaba subas de salarios más altos a los cargos políticos del Poder Ejecutivo y que se anulará el decreto por el cual se utilizaba esa fórmula.

“Me acaban de informar que producto de un decreto firmado por la ex presidenta Cristina Kirchner en el año 2010, que establecía que los cargos políticos siempre debían cobrar más que los empleados de la administración pública, se otorgó un aumento automático a la planta política de este gobierno”, reveló en el inicio del mensaje presidencial.

Milei, en el texto que publicó en X (Twitter), consideró que “cada día que pasa encontramos una nueva norma que favorecía a los políticos y perjudicaba a los argentinos”, en sintonía con el mensaje “anticasta” que pregona La Libertad Avanza.

“Con nosotros los perjudicados van a ser los políticos. Obviamente vamos a derogar ese decreto y retrotraer cualquier aumento que la planta política haya percibido”, comunicó el Presidente, quien fue cuestionado luego de que pidiera a los legisladores retrotraer la suba en sus dietas.

Milei retrotrajo el aumento para el Poder Ejecutivo

En el final de su mensaje donde también comparte una nota al respecto, sostuvo que “en un momento de crisis como el actual en el que la sociedad argentina está realizando un esfuerzo heroico, los políticos tienen que ser los primeros en poner el hombro. Se acabó la joda de la política”.

Las críticas comenzaron también en las redes sociales donde empezaron a revelar que, tras el aumento de sueldos en la administración pública, los funcionarios cobrarían un 45% más y alcanzarían valores superiores a los $ 5,5 millones.

Esto despertó enojo por la postura del Gobierno de reducir costos en distintas partes del estado y porque el propio Milei esta semana instó a Victoria Villarruel en el Senado y a Martín Menem en Diputados a retrotraer el aumento de sueldo que percibieron los legisladores.

Ahora por decisión presidencial los funcionarios políticos tampoco verán reflejadas las subas en sus salarios en relación a los incrementos que tuvieron los empleados de planta del Estado, tras las críticas que también surgieron del gremio ATE al conocerse la noticia.

“Hace varios días de puño y letra firmaste el decreto y ahora parece que te enterás por Twitter de lo que firmaste. La verdad es que si pasaba, pasaba. Presidente, no mienta más!”, sostuvo el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, quien lo acusó de “recular en chancletas”.

La crítica de Cristina Kirchner

Luego de conocerse el mensaje del Presidente, la exmandataria subió un mensaje a sus redes sociales con críticas a la decisión de Milei, quien la mencionó en su defensa.

“Lo hacía más valiente Presidente. Resulta que se descubre que usted y sus funcionarios se aumentaron el sueldo un 48% ¿y no se le ocurre mejor excusa que echarme la culpa a mí, por un decreto que firmé hace 14 años? Mejor ni le digo a quién me hace acordar, con esto de echarle la culpa a una mujer. Más casta y menos original no se consigue”, lanzó.

Si bien permanece con pocos mensajes y nulas apariciones, Cristina empieza a levantar el perfil con distintas publicaciones contra el Gobierno mientras la oposición se muestra desarmada.